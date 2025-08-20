La Libertad: detienen a hombre de 85 años acusado de terrorismo y vinculado a Sendero Luminoso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lázaro Cueva Gaitán, conocido como alias ‘Calín’, y sindicado como exintegrante de la organización terrorista Sendero Luminoso, fue capturado por efectivos de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) en el centro poblado de Quirihuac, ubicado en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, en la región de La Libertad.

De acuerdo con información policial, el detenido de 85 años tenía vigente dos órdenes de captura por el presunto delito de terrorismo, emitidas por el Primer y Tercer Tribunal Correccional de la ciudad de Trujillo.

Según las investigaciones, alias ‘Calín’ habría actuado como mando militar del mencionado grupo subversivo en la zona de Usquil, provincia de Otuzco, donde supuestamente participó en acciones armadas y movilizaciones.

Tras su detención, Cueva Gaitán fue trasladado a las instalaciones de la Dircote para ser sometido a las primeras diligencias como parte de las investigaciones que se sigue en su contra por su presunta participación en actos terroristas.