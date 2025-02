Equipos de rescate no contaban con herramientas necesarias para atender emergencia en Real Plaza Trujillo, dice consejero regional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El consejero regional de La Libertad y abogado Robert De La Cruz, quien estuvo presente en el lugar minutos después de la caída del techo en el Real Plaza de Trujillo, dijo que recibió reportes de los presentes en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, advirtiendo sobre la falta de herramientas para los trabajos de rescate de los bomberos una vez ocurrida la tragedia que dejó seis fallecidos.

Ahí, tras registrar imágenes para sus redes sociales, comentó que pudo constatar la nula presencia de representantes de Real Plaza y que no había un plan de contingencia frente a la ocurrencia de este tipo de acontecimientos.

"No había liderazgo para poder enfrentar este desastre, no se sabía qué hacer, entonces, y eso era lamentable, porque se perdieron minutos y horas valiosísimas, que hubieran podido ayudar a salvar, de seguro, más vidas, y segundo, que los bomberos, casi a las 3, 4 de la mañana, paralizaron sus labores porque, evidentemente, no había logística para poder intervenir", manifestó.

Asimismo, cuestionó el apoyo logístico que brindó el centro comercial tras el colapso, el cual consideró como mínimo.

"Real Plaza había enviado dos cajitas de herramientas (...) De verdad que era lamentable, porque evidentemente creo que esa no era la forma cómo es que presta el apoyo logístico, en este caso, Real Plaza", adhirió.

"Responsabilidad política" de gobernador y alcalde

Asimismo, De La Cruz indicó que tanto el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, como el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, deben asumir su responsabilidad política por la caída del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza, ocurrido el pasado viernes 21 de febrero.

"Responsabilidad política, hasta ahora, es del señor César Acuña, gobernador regional de la Libertad, y del señor alcalde de Trujillo, Mario Reina, yo lo tengo claro", afirmó.

Esta postura, según el funcionario, se debe a que ambas entidades cuentan con personal sin capacidad ni preparación para afrontar lo ocurrido y "contribuyeron a que se pierdan horas y minutos" durante las labores de rescate de los heridos una vez sucedida la tragedia.

"(César) Acuña llegó con los ministros, recibieron el reporte de los bomberos, estuvo diez, quince minutos y se retiró a tomarse las fotos en los hospitales y en las clínicas, cuando lo que se necesitaba era, por ejemplo, tener ahí a un ingeniero especialista en estructuras. Los profesionales que teníamos en la región y en la Municipalidad Provincial de Trujillo no sabían qué hacer, estaban automáticamente perdidos", indicó.

Asimismo, dijo que la Municipalidad debió haber advertido con anticipación sobre el peligro en la zona de la tragedia y afirmó que la falta de una correcta inspección a la obra acabó favoreciendo a que este establecimiento funcione pese al riesgo.

"Aquí los funcionarios de esta gestión deberían también responder, porque parte de su labor es justamente la de ir a verificar de que estos establecimientos cumplan con la normatividad, no solamente se puede decir que tengo que hacer una fiscalización visual", comentó.