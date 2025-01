Se registra nuevo ataque con explosivos en Trujillo, a un día de que Gobierno anunciara medidas tras atentado en Fiscalía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un nuevo ataque con explosivos se registró la madrugada de hoy, martes, en Trujillo, región La Libertad. El hecho ocurrió en el pasaje Chan Chan, urbanización El Cortijo, donde una detonación ocasionó destrozos en la casa de una comerciante.

El suceso criminal ocurre un día después del atentado contra la sede del Ministerio Público, ubicada en el mismo distrito, donde un artefacto explosivo, dejado por un presunto repartidor, destrozó gran parte del frontis de la entidad de justicia. Esto conllevó a que ayer el Gobierno anunciara una serie de medidas para contrarrestar la ola criminal que se registra en la ciudad liberteña, entre ellas, mayor despliegue policial y militar.

Explosión habría sido con dinamita, según agraviada

La explosión ocurrida este martes destrozó las rejas de ingreso y gran parte de la estructura de la puerta de la vivienda atacada. Además dejó varios vidrios rotos sobre la vereda.

RPP conversó con la propietaria de la casa, quien se identificó como Rosa Chávez, una madre soltera de tres niñas, que dijo que el ataque ocurrió al promediar las 2 de la madrugada y que habría sido con una carga de dinamita, el mismo material que, según la fiscal de la Nación, se habría utilizado en el ataque a la sede del Ministerio Público.

"Ha sido dos de la mañana. Yo estaba durmiendo en el tercer piso, mi hija en el segundo. A eso de las 2:10 am., mi hija me dice: ‘mamá, levántate, hay humo en la casa’ […] Salgo por el balcón a ver [y] toda la gente [estaba] afuera. Mi prima me dice: ‘levántate, se ha reventado tu puerta’. Salgo asustada y a mi puerta le habían puesto dinamita, dos o tres dinamitas, creo", indicó.

No obstante, la agraviada señaló que no le había llegado ninguna carta extorsiva ni ningún mensaje a su celular, tampoco a sus vecinos. "No sé por qué me ha pasado esto, no lo sé", aseveró.

"No sé por qué me hicieron esto. Yo soy comerciante independiente, trabajo en el mercado mayorista de 6am. a 8pm. por los hijos que tengo, soy madre soltera", indicó.

“Tengo que ver la manera de arreglar mis puertas, porque no las puedo dejar así. Tengo tres niñas, tengo que tener bastante cuidado con ellas", resaltó.

La víctima acotó que este tipo de atentados ocurren por primera vez en su calle, pero que no hace mucho hubo uno similar en una avenida cercana.

"Debe haber más control en todas las calles, para las personas […] Uno trabaja honradamente, día a día por el pan de su casa, no para que tanta gente mala que hay esté actuando así”, enfatizó.

Detalle de los efectos de la explosión contra la casa.Fuente: RPP

Vale decir que este hecho criminal ocurrió horas después de que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; el ministro del Interior, Juan José Santiváñez; y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, arribaran a Trujillo para anunciar medidas tras el referido atentado en la sede del Ministerio Público.

En una conferencia de prensa, el titular del Mininter indicó que habían llegado a la zona "100 efectivos operativos que se suman a los efectivos policiales que ya se encuentran en esta ciudad" para "desarrollar labores estratégicas y operativas en zonas de alto impacto".

Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, anunció que se duplicará la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas, incluidos miembros de las Fuerzas Especiales, en la ciudad.

“La respuesta del Gobierno Nacional es contundente e inmediata ante una situación que no se puede tolerar. Sin embargo, para lograr resultados efectivos, es esencial que todos los actores sociales trabajemos de manera articulada”, destacó Astudillo.

No obstante, RPP constató que, durante las primeras horas de la mañana de este martes, no se registraba mayor presencia policial de la habitual en las calles de Trujillo.

Cabe resaltar que la jurisdicción se encuentra en estado de emergencia desde febrero del 2024. La última ampliación de la medida se decretó, por un lapso de 60 días calendario, desde el 9 de enero de este año.