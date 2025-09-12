Fiscalía pide 18 meses de prisión contra implicados en atentado contra vivienda en Trujillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva para Everet Quintero, Nilton Ravello, Fabrizzio Leyton y Juan Valencia, acusados de estar implicado en la explosión en una vivienda de la urbanización Las Quintanas, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

El Ministerio Público les imputa los presuntos delitos de banda criminal, extorsión, peligro por medio de explosión agravada y daños.

Además de los tres cargos, a Fabrizzio Leyton también se le acusa del presunto delito de tendencia de materiales peligrosos.

La fiscal provincial Jennifer Ludeña Mendoza solicitó esta medida restrictiva, tras formalizar y contar la investigación preparatoria del atentado, que dejó 93 personas agraviadas por el estruendo que afectó predios aledaños a la vivienda que fue el blanco del ataque.

Atentado en la urbanización Las Quintanas

El atentado se registró la semana pasada en una casa de tres pisos, ubicada en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas.

El sonido fue tan potente que se oyó en diferentes puntos de la ciudad, como El Porvenir, La Esperanza, Moche, Florencia de Mora y Huanchaco, según informó el corresponsal de RPP.

La onda expansiva también dañó un vehículo y dejó una treintena de viviendas afectadas en las inmediaciones del parque Perpetuo Socorro.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y los serenos de Trujillo capturaron a los delincuentes implicados en el feroz atentado con explosivos que ha sacudido a Trujillo.

Se trata de Nilton Ravello Ramos (19), alias ‘Negro’; el ciudadano venezolano Everet Emilio Quintero Monasteridos (32), alias ‘Chamo’; y Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez (22), alias ‘Pelao’. Incluso, el ciudadano extranjero reconoció haber recibido S/ 200 para movilizar a la persona que colocó la carga explosiva.

Las tres personas detenidas serían parte banda criminal ‘Los Cachacos del Padrino’, una facción de la organización criminal ‘Los Pulpos’.