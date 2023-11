Trujillo: médicos salvaron la vida de un bebé de 10 meses que tenía un crucifijo en el esófago

La Libertad Trujillo: médicos salvaron vida de bebé de 10 meses que tenía un crucifijo en el esófago

Médicos salvaron la vida de una bebé de 10 meses que había tragado un crucifijo en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, informó el hospital Víctor Lazarte de Essalud.

La menor fue operada el último fin de semana luego que los médicos le detectaran un objeto extraño en el esófago. Luego de realizarle una endoscopia terapéutica, los médicos de Essalud detectaron que se trataba de un crucifijo.

En conversación con RPP, unos de los doctores de Essalud relató que la operación quirúrgica fue complicada debido a la zona donde estaba alojado el objeto. El procedimiento duró entre 20 a 25 minutos aproximadamente.

“El procedimiento estuvo complicado ya que se trataba de un crucifijo y estaba alojado en el tercio esofágico superior. Incluso al tratar de poder extraerlo no se podía porque estaba incrustado. Hemos tratado en múltiples ocasiones hasta que, en una de esas, he logrado movilizar el cuerpo extraño y he podido sacarlo”, dijo el doctor.

Niña en buen estado de salud

La madre de la menor, Carmen Sejami, dijo que acudió al hospital Víctor Lazarte porque su hija presentaba molestias. Al llegar a emergencia pediátrica, se le practicó un examen de tórax, a través del cual se pudo detectar el objeto.

Luego, los doctores realizaron una endoscopia terapéutica que permitió extraer el crucifijo del esófago de la bebé. Tras la exitosa operación, los padres de la niña agradecieron al personal médico del hospital, pues indicaron que temían que la menor pudiera perder la vida.