Fuente: RPP Noticias

El alcalde de Chiclayo (región Lambayeque), Marcos Gasco Arrobas, informó que su hombre de confianza, Cristian Rosenthal Ninpaytan, seguirá en el cargo de gerente general de la comuna a pesar de haber sido sentenciado por el delito contra la administración pública.

“Seguirá en su puesto, no hay ningún cambio. La sentencia no es por actos de corrupción, es por un tema relacionada a la función que cumplía. No existe ninguna carta de renuncia de su parte”, aseguró el burgomaestre.

Sentencia

Pero además de la pena suspendida, la sentencia inhabilita a Cristian Rosenthal para ejercer cargo público alguno, por lo que este no podría seguir en el cargo de gerente general de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Fue la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima, representado por el juez superior Egoavil Abad, que sentenció al funcionario Cristian Felipe Rosenthal Ninpaytan, a un año de pena suspendida, inhabilitación y sujeto a reglas de conducta, por el delito contra la administración pública, bajo la modalidad de omisión en el cumplimiento de sus funciones, en agravio de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Asimismo, fue sentenciado Mario García Martínez, quien se desempeña como subgerente de fiscalización de la comuna chiclayana. Cada uno deberá pagar una reparación civil de 10 mil soles.

Como se conoce, estos dos funcionarios de la actual gestión de Gasco Arrobas, llevaban un proceso judicial en el caso de la explosión y posterior incendio que destruyó la galería Nicolini, en el sector las Malvinas en Lima, que acabó trágicamente con la vida de dos trabajadores.

En este caso, a Cristian Rosenthal y a Mario García Martínez, quienes trabajaban en la municipalidad de Lima, se les acusa de no haber hecho cumplir a los propietarios de las galerías, las normas y disposiciones municipales y permitirles seguir trabajando en una zona considerada de alto riesgo.