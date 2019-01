Alcalde dice que sus funcionarios también saldrán a recoger basura | Fuente: RPP | Fotógrafo: Henry Urpeque Neciosup

El alcalde de Chiclayo, región Lambayeque, Marcos Gasco Arrobas, anunció que sus funcionarios saldrán también a recoger la basura a las calles, para demostrarle a la ciudadanía que deben tomar conciencia sobre este tema de residuos sólidos.



“He dispuesto que los gerentes, una vez por semana, estén recogiendo las bolsas de basura o barriendo las calles, para darle muestras a todos los ciudadanos, que tienen que ser conscientes, y no botar basura, para que la ciudad cambie. Yo mismo voy a recoger basura, y no para la foto”, enfatizó.

Dijo que hasta el momento se han recogido 2 mil toneladas de basura, contando con 6 compactadoras que se encuentran en funcionamiento, pero reconoció que en 15 días no se podrá recoger la totalidad de la basura en las calles, tal como lo aseguró el 06 de enero pasado.



“Espero en las siguientes semanas tener la maquinaria arreglada, algunos amigos nos están prestando la maquinaria, es un tema difícil, estoy trabajado 15 horas al día y esperamos cambiar pronto esto”, añadió.

Finalmente, remarcó que ya ha dispuesto que los más de 300 obreros de limpieza, que se mantenían en oficina y realizando labores administrativas, salgan a las calles a realizar barridos y recojo de residuos, porque siempre exigen pagos y pactos colectivos puntuales, pero la mayor parte de su tiempo la realizan en oficinas.

"No puede ser que haya más de 600 obreros de limpieza y solo 230 estén en calle limpiando. Por eso he dispuesto que todos salgan a las calles para apoyar este trabajo", finalizó.





Empleados denuncian despidos de personal experimentado y contratación de inexpertos | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

En tanto, los empleados de la comuna iniciaron paros escalonados de dos horas, proceso previo a una huelga, exigiendo el pago de sur remuneraciones correspondiente al mes de diciembre.

“Este es el primer reclamo público que afronta esta gestión. El señor alcalde no logra entender que debe dar una solución a nuestra problemática. Lo peor es que están desconociendo nuestro pliego de reclamos”, señaló Rafael Margaret, secretario general del sindicato.

El dirigente rechazó, asimismo, las contrataciones de nuevos trabajadores y funcionarios de Marcos Gasco, toda vez que sospechan que no son en mérito a su hoja de vida, sino a pago de favores políticos por haber trabajado durante la campaña.