Chiclayo: Agua Marina cancela presentación en colegio Manuel Prado por motivos de seguridad

La orquesta de cumbia Agua Marina canceló su presentación programada para este 16 de noviembre en la ciudad de Chiclayo, poco después de conocerse que se retirarán temporalmente de los escenarios por motivos de seguridad.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia (Apafa) del colegio Manuel Pardo, en donde se iba a presentar la agrupación, detalló los motivos de su decisión.

"El evento se cancela debido a los últimos sucesos del 8 de octubre", manifestó en diálogo con RPP.

"Ellos nos emiten una cancelación debido a los sucesos producidos. Bueno, sus integrantes han tenido serias dificultades y no pueden presentarse el día 16 de noviembre", agregó.

Evalúan contratar a otra orquesta

Ante este escenario, dijo que ya se viene evaluando la contratación de una agrupación o artista de reemplazo para que toque en el evento, así como la posibilidad del retorno de dinero para quienes ya no deseen asistir al evento.

"Estamos coordinando el reemplazo con otras orquestas y la devolución para todos los que quieran realizar, se realizará el día 13 y 14 de noviembre", refirió.

Cabe precisar que Agua Marina también suspendió otra presentación que se iba a realizar en la misma ciudad este sábado 25 de octubre.