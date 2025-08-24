112 puertos de todo el litoral peruano se encuentran cerrados ante continuidad de oleajes de ligera a fuerte intensidad

El Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que, de acuerdo con el reporte emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú, 112 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados ante la ocurrencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad, que continuarían, según el aviso oceanográfico N.º 38 de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav), hasta el miércoles 27 de agosto.



En el litoral norte están en esa condición los puertos Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yetly San pedro), Bayóvar, Salaverry (muelles 1A-1B y 2A-2B) STI Salaverry Terminal Internacional, Malabrigo, Pimentel, Paita, Eten, Pacasmayo y Morin; las caletas Lobitos, San Pablo, Chullillache, Matacaballo, Constante, Parachique, Las Delicias (Paita), Puerto Rico, Colán, Tierra Colorada, Yacila, Islilla, Tortuga (Paita), San José, Santa Rosa, Guadalupito, Cherrepe, Magdalena de Cao, La Barranca y Huanchaco; los terminales Multiboyas Punta Arenas, Negritos, Colán, Eten y Salaverry; Ensenada Sechura; Muelles Carga Líquida Petroperú, Híbrido MU2 y Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry.



Por su parte, en el centro se encuentran cerrados los puertos Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos (Supe), Chico, Supe, Huacho, Chancay, Cerro Azul, San Nicolas, Tambo de Mora y San Juan; las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, La Gramita, Tortugas (Chimbote), Vidal, Carquín, Végueta, San Andrés, Lagunillas, El Chaco, Laguna Grande, Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala y Puerto Viejo; Zona Norte “A” (Pampilla 1, 2 y 3), Zona Norte “B” (Solgas y Pure Biofuels), Zona Norte “C” (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas), Zona Centro (bahía Callao (rada Interior y Exterior) y muelle Grau) y Zona Sur (multiboyas Conchán y muelle Unacem Lima); los terminales Multiboyas Chimbote, Paramonga y BPO; Terminales portuarios Chimbote Muelle N° 1 y N° 2, LNG Melchorita, Paracas y Multiboyas Petroperú; Muelle Portuario Sider”C” (Chimbote), Muelles1 y 2 (TPMC); Bahías Chorrillos, Ancón y Pucusana; además del Terminal Marino Pisco Camisea (Pluspetrol).

En tanto, en el sur figuran los puertos Matarani (muelle Ocean Fish) y Punta Picata; las caletas Atico, La Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila; los terminales Multiboyas Mollendo, Monte Azul, Petroperú, TLT y Tablones; los terminales portuarios Tisur (muelles 1A y 1B), Tisur (muelle “C”), Tisur (muelle “F”), Marine Trestle Tablones; los muelles Enapu (Ilo), Engie, Fiscal Ilo y SPCC (Patio Puerto); así como también el Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo.



Recomendaciones

Ante esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.



De igual modo, recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Además, se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el periodo de oleaje, así como campamentos cerca de las zonas de playa.



El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la Dihidronav con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.