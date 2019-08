Patrulleros malogrados | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

El 84.3 % de policías en Lambayeque no cuentan con radios portátiles de comunicación para realizar el patrullaje motorizado y a pie, lo afecta la adecuada prestación de este servicio a la colectividad.

De acuerdo al Manual de Patrullaje de la Dirección General de la Policía, los agentes deberían contar con equipos de comunicaciones, chalecos antibalas y esposas metálicas; sin embargo esto no ha sido evidenciado por la Contraloría General de la República durante el operativo “Seguridad Ciudadana 2019”.

Así también, este informe señala que el 40.3 % de vehículos motorizados para el patrullaje se encontrarían inoperativos, situación que afecta e incrementaría la percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

La visita de la Contraloría se hizo a 24 comisarías, registrándose que de enero a mayo del 2019 estos establecimientos policiales contarían en promedio con un policía por cada 808 habitantes. En cuanto a los vehículos policiales, las comisarías contarían con un patrullero por cada 19 455 ciudadanos.





Unidades vehicular comisaría de Pimentel. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Patrullaje Integrado

Según el reporte el Plan de Patrullaje Integrado entre la PNP y las municipalidades no estarían funcionando, esto por falta de acciones articuladas entre ambas instituciones para coordinar los planes de patrullaje en los sectores más peligrosos según el mapa delictivo de cada jurisdicción.

Pero eso no sería todo en tema de seguridad que los municipios están fallando, pues el 55.6 % de estos no habrían regulado el serenazgo a través de ordenanzas. En otros casos la falta de presupuesto no los hace sostenible, tal y como lo señaló a RPP el alcalde de Puerto Eten, Ewerd Díaz Periche

"El presupuesto con el que contamos es limitado, no podremos mantener al grupo de serenos. Incluso su capacitación la brinda un agente policial de forma gratuita", señaló.

A esta situación se suma que el 66.7 % de municipios no contarían con un sistema de videovigilancia en funcionamiento, lo cual no ayudaría en las acciones a favor de la seguridad ciudadana.