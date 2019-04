Defensoría solicita reabrir investigación contra médico por tocamientos indebidos a joven chiclayana

Ericka Flores Tantalean confía en que se reabrirá el caso y dijo que ahora sí se siente acompañada por las autoridades | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Ericka Celeste Flores Tantalean, la joven chiclayana que denunció al médico Remigio Cabrejos Carmona, por presuntos tocamientos indebidos, dijo que confía en que su caso será reabierto por la Fiscalía, porque existen todos los elementos para investigar y sancionar al galeno, pese a que la Fiscalía archivó hasta en dos ocasiones el proceso.

“Lo bueno es que se ha reaccionado de buena forma, y este caso no será uno más que pasa al archivo. Me están apoyando, no me siento sola. Sé que han enviado una carta al Gerente de EsSalud para que separen al médico y la Defensoría me está ayudando”, indicó la agraviada.

La joven volvió a remarcar que no se revisaron los audios donde el médico acepta su responsabilidad, pese a que este pedido se realizó de manera insistente a la fiscal, María Marlene Custodio Villegas de la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo.

“Una tiene que salir a los medios para que se haga justicia, parece que así funciona. La fiscalía no hizo el trabajo que debió hacer. Yo he salido a contar la verdad, la justicia se encargará de darle el castigo que se merece”, agregó.

En tanto, el Ministerio Público se pronunció sobre este proceso y dijo que se ha iniciado una investigación a nivel de Control Interno a la fiscal que revisó este caso.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo remitió un oficio al Presidente de la Junta de Fiscales, Jorge Arteaga Vera, para que este caso sea reabierto, teniendo en cuenta que se realizó una deficiente investigación y ausencia de valoración de medios probatorios a favor de la agraviada. También solicita que se oficie al respecto al Juzgado de Familia, para que otorgue las medidas de protección a la víctima.

“Mañana vamos a conversar con la fiscal que vio el caso, pero ya hemos pedido que se disponga una nueva investigación”, precisó el comisionado de la oficina defensorial, Julio Hidalgo Reyes.

Las autoridades de EsSalud también informaron que por esta acción ya se ha iniciado una nueva investigación y un proceso administrativo al médico denunciado.