Lambayeque: adulta mayor cumple 108 años junto a su familia y lo celebra con RPP

Una adulta mayor peruana cumplió 108 años. Se trata de Doña María Adelaida Bances Musayón, quien nació en el distrito de Morrope en la región de Lambayeque.

Es así como las cámaras de RPP fueron hasta la calle Rázuri en Lambayeque donde Doña María Adelaida estaba acompañada de todos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y tataranietos.

Sentada en una silla y luciendo una chompa blanca y su collar plateado de fiesta, la ciudadana lambayecana de 108 años expresó en RPP: “Feliz cumpleaños”, saludándose a sí misma en este importante día para ella.

Del mismo modo, Doña María Adelaida pudo disfrutar de una llamativa torta blanca decorativa traída por toda su familia, sus nietos, bisnietos para celebrar su onomástico este viernes 17 de octubre.

Familiares destacan cumpleaños 108 de Doña María Adelaida

Una de las nietas de Doña María Adelaida expresó el amor que le tiene toda su familia a la ciudadana lambayecana. Del mismo modo, destacó la amabilidad que la caracteriza con las personas que visitan su casa.

“Ella es la más amorosa de las abuelas. Es una persona que si tú llegas te quiere ofrecer lo que sea. Ella está pendiente si alguien llega, pide que le sirvan algo. Como ella ya no se puede valer por ella. Yo soy nieta. Ella tiene hasta tataranietos. Tiene 20 tataranietos”, expresó

En esa misma línea, su otra nieta identificada como Angélica Carbonel resaltó que todos están contentos por la fiesta realizada para Doña María Adelaida.

“Estamos muy contentos con mi mamá. Ella es muy buena. Estamos orgullosos de tenerla a mi mamá. Es un orgullo y un placer para nosotros tener a esta señora tan fuerte a pesar de su edad”, sostuvo.