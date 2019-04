Alumnos reciben clases en una sala de una vivienda | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Realizan la formación en la calle y en columnas de dos ingresan a recibir sus clases. Son más de 80 los alumnos del nivel primario de la institución educativa n° 11134 del centro poblado Capote en el distrito de Picsi, provincia de Chiclayo (región Lambayeque), quienes reciben sus clases en casas de padres de familia, esto debido a que su colegio se encuentra en construcción.

Desde el pasado 11 de marzo, día en que se inició el año escolar 2019, los alumnos del tercer, cuarto y sexto grado de primaria desarrollan sus labores académicas en tres viviendas que han sido habilitadas por los padres de familia.

“Para que no se atrasen, he adecuado la sala de mi casa y así los niños reciban sus clases, pero es un lugar muy pequeño para 32 alumnos. Nosotros hemos pedido la construcción de módulos y que se pongan en un ambiente de la municipalidad, pero no nos han respondido”, señaló Mara Ipanaqué, madre de familia.

Por su parte, las profesoras de las tres aulas, indicaron que hay un poco de incomodidad, pues no se pueden desarrollar las actividades como normalmente lo harían en un salón de clases.

“El espacio es pequeño, también el inmobiliario no es el adecuado y los alumnos se sienten incómodos, pero ha sido una respuesta inmediata de los padres de familia para que sus hijos no pierdan clases”, manifestó Rocío Sedamano, profesora del tercer grado de primaria.

Alumnos ingresan a una vivienda a recibir clases | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Obra paralizada

El mejoramiento del servicio educativo de esta institución, fue una obra que tenía que ejecutar la municipalidad distrital del Picsi, contando con un presupuesto superior a los dos millones de soles. El plazo de la ejecución es de 180 días.

Los trabajos se iniciaron en noviembre del año pasado, por lo que para el inicio del año escolar ya debían haber terminado; sin embargo, estos se encuentran paralizados, pues no hay presupuesto para la compra de materiales.

En tanto, la actual gestión municipal, está haciendo las coordinaciones para adaptar aulas prefabricadas en un ambiente conocido como El Bodegón, de propiedad de la empresa azucarera Tumán, aquí luego de firmar un convenio los niños próximamente recibirán sus clases.