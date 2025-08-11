Chiclayo: detienen a alcalde de Ciudad Eten por presuntamente manejar en estado de ebriedad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ivan Reque Ñiquen, alcalde del distrito de Ciudad de Eten, en la provincia de Chiclayo (Lambayeque), fue detenido por presuntamente manejar su vehículo en estado de ebriedad. Así lo confirmaron fuentes de la Policía a RPP.

Según los agentes policiales, el burgomaestre iba a bordo de un automóvil que tiene una abolladura en uno de los faros y en el lado izquierdo del capó, tras protagonizar un accidente de tránsito en la carretera Panamericana Norte y el cruce al centro poblado menor Callanca, del distrito de Monsefú.

De acuerdo con la información preliminar, Reque Ñiquen abandonó el vehículo y trató de huir del lugar al solicitar un taxi; sin embargo, fue capturado por agentes policiales.

Alcalde fue sometido a prueba de dosaje etílico

El alcalde fue trasladado a la comisaría sectorial de Monsefú, donde se le practicó una prueba de dosaje etílico.

RPP pudo conocer que el resultado de la prueba fue de 0.17 gramos por litro de sangre; es decir, sí había consumido licor, pero dentro de los parámetros permitidos.

Tras las diligencias, la autoridad distrital abandonó la dependencia policial y, a su salida, negó haber estado manejando el vehículo cuando se registró el accidente.

Asimismo, manifestó que iba como copiloto y responsabilizó al conductor de un camión de provocar el accidente y darse a la fuga.