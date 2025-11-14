Trabajador murió dentro de obra de colegio en Chiclayo

Un obrero de construcción civil perdió la vida dentro de la obra de rehabilitación del colegio Miguel Muro Zapata, en la urbanización San Eduardo, de la ciudad de Chiclayo.

Se trata de Raúl Enrique Vidao Reventura, de 42 años, quien fue aplastado por las llantas de una máquina mezcladora de cemento.

El dirigente sindical de construcción civil, Wilmer Zegarra, lamentó el hecho y espera que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) pueda emitir un informe acerca de las condiciones en las que laboraba el trabajador fallecido.

"Hago un llamado a todos los integrantes de este comité de seguridad y salud en el trabajo, a todos los consejeros, para que se ponga de acuerdo con la Sunafil y llegar a una investigación, saber cuál ha sido el motivo de este de este accidente, este compañero. Nosotros desde la federación siempre demandamos a la situación de algunos empresarios que se niegan a cumplir con la norma de construcción civil", declaró Zegarra.

RPP pudo conocer que, al momento del accidente, sus compañeros, creyendo que aún estaba con vida, lo llevaron a un establecimiento de salud donde solo certificaron su deceso.

Los trabajos el día de hoy se han paralizado en la obra, debido a este accidente y se guarda hermetismo sobre las circunstancias exactas en las que el trabajador perdió la vida.