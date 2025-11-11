Lambayeque: Junta de Usuarios del valle Chancay adelanta campaña agrícola

Se ha pedido a diferentes comisiones que adelanten el cultivo de arroz, especialmente con lo que es siembra directa. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía: Carlos Oliden

La Junta de Usuarios del valle Chancay-Lambayeque decidió adelantar la campaña agrícola 2025-2026 en aproximadamente 15 días, debido a la acumulación de agua en el reservorio Tinajones y a las recientes lluvias registradas.

El presidente Ramón Ríos Asenjo anunció que la campaña agrícola se iniciará antes de lo habitual debido al incremento del caudal del río Reque y la capacidad del reservorio, siendo más de 35 mil agricultores beneficiados.

El dirigente precisó que el primer sector iniciará labores el 17 de noviembre y el segundo el 1 de diciembre asegurando una mayor disponibilidad de agua para los productores.

“El inicio de campaña normalmente se realiza en diciembre, pero ahora estamos comenzando en octubre. El caudal del río logró alcanzar los 100 metros cúbicos por segundo, de los cuales el canal alimentador puede captar 55. Esto nos permite adelantar la siembra y asegurar la campaña”, señaló a RPP.

Presidente de la Junta de Usuarios Chancay, Ing. Ramón Ríos Asenjo, anunció que la campaña agrícola se iniciará 15 días antes de lo habitual. | Fuente: RPP

Más de 35 mil agricultores beneficiados

El adelanto de la campaña agrícola 2025 - 2026 beneficiará directamente a 35 mil agricultores del valle Chancay-Lambayeque, quienes cultivan principalmente arroz, maíz, algodón y caña de azúcar.



“Tenemos planificadas 36 mil hectáreas de arroz, aunque en un año normal podríamos llegar a más de 40 mil”, informó Ríos Asenjo, quien detalló que se han programado 78 mil hectáreas en total para diferentes cultivos, lo que representa un fuerte impulso económico para la región.

Ramón Ríos subrayó que las comisiones de Sasape y Mórrope también se han beneficiado del recurso hídrico tras más de un año de restricciones. “Ya hemos iniciado el primer pase de agua y, en los próximos días, daremos el segundo; asegurando así una buena producción y rentabilidad para los agricultores”, sostuvo.