Lambayeque | Una cronología del caso de la muerte de bebés por falta incubadoras en el hospital regional

La grave denuncia de la muerte de 30 bebés prematuros en el Hospital Regional Lambayeque por la falta de incubadoras ha originado diversas reacciones de las autoridades y finalmente la decisión del Gobierno de acelerar la compra de equipos médicos. ¿Pero cómo inició el reporte de este caso?

Cinco bebés fallecen al mes



El 27 de agosto un informe de RPP Noticias señaló que el índice de muertes infantiles se incrementó en los últimos meses en el Hospital Regional Lambayeque debido a la falta de máquinas incubadoras, ventiladores artificiales y mala alimentación parenteral en el área de neonatología.

Al respecto, el especialista de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Neonatología, Wilfredo Gamonal, reveló que un promedio de cinco bebés fallecen al mes por falta de estos equipos especializados.

El 28 de agosto el corresponsal de RPP Noticias informó también al programa La Rotativa del Aire sobre las deficiencias y el hacinamiento en el Hospital Regional Lambayeque para la atención de menores prematuros.

30 muertes de bebés en 2019

En la noche del 28 de agosto el director del Hospital Regional Lambayeque, Abel Eduardo Chavarry, indicó al programa de La Rotativa del Aire que de enero a julio del 2019 se han registrado 30 muertes de bebés prematuros en UCI neonatológico. Esto debido a un problema deficitario y a una mayor demanda de atención de pacientes de regiones vecinas que acuden al citado centro de salud.

"Aquí no ha existido una planificación para poder poner u optimizar equipos, especialmente no ha existido saneamiento para poner aumentar el número de estructuras que atienden a este tipo de niños. No solamente es la incubadora, sino todo un conjunto de tecnlogía que atiende a un bebé que nace en prematuridad", afirmó.

Intervención de la Defensoría

El 29 de agosto el corresponsal de RPP Noticias informó temprano que el Gobierno Regional de Lambayeque evaluaba declarar en emergencia el Hospital Regional tras detectarse las deficiencias en el área de neanotología.

Luego el defensor del Pueblo de Lambayeque, Julio Hidalgo, aseguró al programa La Rotativa del Aire de la mañana que inició una intervención de oficio por el plazo de 15 días al Hospital Regional Lambayeque tras la muerte de 30 bebés prematuros.

"Exigirle a las autoridades competentes que solucionen este problema de la falta de equipos médicos como son las incubadoras, que ya entendemos que están tomando medidas. Y esta semana entrarmos a un proceso de seguimiento para verificar que se cumpla con esta situación", dijo.

Precisan deficiencias

El 29 de agosto el coordinador de UCI neonatología Manuel Azabache, precisó al programa Encendidos de RPP Noticias que en la región Lambayeque nacen 23,000 niños al año y que la norma técnica indica que por cada mil nacimientos debería existir una incubadora y ventilador mecánico. "En el mes de julio y agosto el nacimiento de niños prematuros ha incrementado", alertó.

El médico pediatra sostuvo que el Hospital Regional requiere un presupuesto aproximado de 2 millones de soles para resolver los problemas en UCI neonatal y en UCI Intermedios. Esto luego de que la Contraloría General de la República detectó que el personal del centro médico utilizó un millón de soles para comprar tarjetas de canastas navideñas para 1 200 personas.

Jorge Pérez Flores, integrante de la comisión regional de salud de Lambayeque, consideró que el Hospital Regional Lambayeque no es capaz de atender a una gran cantidad de pacientes provenientes de regiones vecinas. Para el médico hay un ineficiencia del gasto presupuestal de 250 millones de soles para el sector salud en la región.

Mientas el jefe de la Intendencia Macroregional De Susalud Norte, Miguel Vela López, anunció que la Superintendencia Nacional de Salud coordinó con el Ministerio de Salud para que a través de la Dirección General de Operaciones se pueda implementar por lo menos cinco incubadoras, equipos de monitoreo, puntos de oxígeno, entre otros.

Área de neonatología en crisis

El mismo 29 de agosto el presidente de la Federación Médica de Lambayeque, Paul Larrea, confirmó al programa La Rotativa del Aire de la tarde que la atención del área de neonatología del Hospital Regional Lambayeque es crítica ya que la demanda de pacientes de regiones vecinas ha sobrepasado la oferta de servicios.

"Creemos que la declaratoria de emergencia debe darse de inmediato porque es vital y básico, el tema materno perinatal no es un tema que deba postergarse", resaltó.

En un despacho desde Lambayeque se dio cuenta que dos representantes de la Defensoría del Pueblo llegaron al Hospital Regional Lambayeque para realizar una inspección al área de UCI neonatología.

Durante el programa Conexión de RPP Noticias, el gobernador Regional de Lambayeque, Anselmo Lozano, reveló que el 90% de los equipos médicos están inoperativos en el Hospital Regional, Las Mercedes y Belén. Lamentó que falta presupuesto en el sector salud y una falta de austeridad ocasionó la crisis en el área de neonatología.

"Necesitamos mínimo las cinco incubadoras y las 181 plazas para atender no solo a la región Lambayeque sino a los pacientes de regiones vecinas", aclaró.

En la noche del 29 de agosto, el superintendente Nacional de SuSalud, Carlos Acosta, anunció al programa La Rotativa del Aire una auditoría en el Hospital Regional Lambayeque. Además, sostuvo que se coordinó con el Seguro Integral de Salud para que su gerente macroregional ayude al hospital en los expedientes necesarios para justificar recursos que se le transfiere y cómo contratar servicios de terceros.

Se anuncia la ayuda

Este viernes 30 de agosto la ministra de Salud, Zulema Tomás, anunció la compra de nuevas incubadoras para el Hospital Regional Lambayeque, luego de conocer la muerte de 30 bebés recién nacidos debido a la falta de estos dispositivos.

"Desde que hemos sabido de este proceso, estamos en la adquisición de incubadoras para el Hospital Regional de Lambayeque", precisó a RPP Noticias durante la procesión de la imagen de Santa Rosa de Lima.