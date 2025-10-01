Papa León XIV: así está quedando la estatua de cinco metros que lucirá Chiclayo en honor al sumo pontífice

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

RPP estuvo con el artista encargado de elaborar esta obra que dará la bienvenida a los visitantes.

Una estatua del papa León XIV, de cinco metros de altura, toda hecha en fibra de vidrio, está a punto de ser terminada por el reconocido artista plástico Juan Carlos Ñañake Torres, quien contó en primicia a RPP que lleva unos tres meses de trabajo y que, debido al tamaño de la obra, tuvo que realizarla fuera de su taller.

“La dimensión de la escultura me obligó a trabajar fuera del taller. Ya estamos en la etapa final para entregar la obra que se encuentra en un 90 % de avance”, detalló.

El taller de Ñanake se encuentra ubicado en la cuadra 4 de la calle Cajamarca en el pueblo joven José Olaya en Chiclayo. El artista trabaja junto a seis personas, quienes vienen realizando el proceso de armado y acabado de la escultura.

“Es un trabajo que exige mucha precisión. He llegado a la conclusión que por más escultor o artista que seas, este tipo de obras requieren de un equipo de trabajo constante y dedicado”, agregó.

Según el artista, la gigantesca escultura estrá terminada la quincena de octubre.

Papa León XIV: Detalles de la obra

Uno de los acabados más destacados de la obra es la casulla del pontífice, que lleva ornamentos en relieve inspirados en el vestuario papal. El artista destacó la carga simbólica de este detalle: “Es la casulla principal que también ha sido usada por papas anteriores. Nuestro papa León la usó en ese gesto de humildad que siempre lo caracteriza”, indicó.

Además, esta casulla, tanto en la parte delantera como en la espalda, lleva toda la iconografía de ornamentación sacra que debe identificarla.

Ñañaque también precisó que solo la mitra y la cabeza de la figura alcanzan un metro y medio de altura cada una, lo que refuerza la imponencia de la escultura. También, en su mano izquierda sostendrá un báculo de más de cinco metros, replicando la postura solemne del sumo pontífice.

La estatua del papa León XIVserá parte de Óvalo Papal.

Papa León XIV: Dará la bienvenida a la ciudad

La estatua de cinco metros del papa León XIV, por ahora por terminar, se ha convertido en un elemento curioso para los vecinos y transeúntes de la Av. Elvira García y Cajamarca. No hay ciudadano que la vea y no se detenga para tomarle una foto o captar un selfie para sus redes sociales. Sin embargo muchos preguntan por el lugar y la fecha de su instalación para poder acudir con toda su familia.

La imponente estructura se colocará al ingreso sur de la ciudad y será el primer atractivo que observarán los turistas que lleguen desde Lima, Trujillo, Chimbote a la capital de la región Lambayeque, formando parte de lo que será en un futuro el Óvalo Papal.

El Gobierno Regional de Lambayeque y la Municipalidad Provincial de Chiclayo buscan que esta obra se convierta en un símbolo de identidad y devoción para los chiclayanos, además de proyectar a la ciudad como un espacio que reconoce la trascendencia cultural y religiosa del sumo pontífice y potenciar los atractivos turísticos de la ruta turística: Caminos del Papa León XIV.