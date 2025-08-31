Familia de joven estilista asesinada en Lima exige justicia y celeridad en investigaciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La madre de Alisson solicita el apoyo del Ministerio de la Mujer y del Interior para que el caso no quede impune. | Fuente: RPP

Alisson Arribasplata, una joven estilista de 21 años originaria de Chiclayo, fue encontrada muerta el último miércoles 27 de agosto en el cuarto que alquilaba en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. Tras ello, la familia de la víctima pide a las autoridades esclarecer el caso y sancionar a los responsables de su muerte.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de videovigilancia, Alisson fue vista por última vez saliendo con dos personas antes de ser hallada sin vida. Ruth Díaz, madre de la joven, expresó su dolor y exigió justicia, además de poner en manifiesto la falta de apoyo inicial por parte de las autoridades policiales.

Díaz contó cómo las autoridades no actuaron con la urgencia necesaria cuando se reportó la desaparición de su hija. Al presentar la denuncia en la comisaría de Mateo Pumacahua, se sintió impotente ante la respuesta de un oficial, quien le informó que no había movilidad para investigar el caso.

"He tenido que esperar y me dijo que no hay movilidad para para irnos. Además, me dijo que ya pasaron las 24 horas. Y yo le digo que no, porque recién el cuerpo lo han retirado a las 12 de la noche. Pero aparentemente ella muerto antes. No ha habido una investigación. Ellos podían hacer algo, pero no quisieron ayudarme", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

Familiares piden justicia

Alisson había dejado Chiclayo el año pasado y se trasladó a Lima con el sueño de ampliar sus oportunidades profesionales. Se había especializado como estilista y planeaba estudiar inglés, con el objetivo de, eventualmente, trasladarse a Estados Unidos.

La familia y amigos de Alisson están devastados por su pérdida, y exigen que las autoridades actúen con diligencia para identificar a quienes la acompañaban el día de su muerte y llevarlos ante la justicia.

Por lo pronto, autoridades aún no han proporcionado información concreta sobre los sospechosos, pero la madre de Alisson solicita el apoyo del Ministerio de la Mujer y del Interior para que el caso no quede impune.