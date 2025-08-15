Últimas Noticias
Expectativa en Santa Rosa de Loreto ante anunciada visita de la presidenta Dina Boluarte

Dina Boluarte llegará este viernes a Santa Rosa de Loreto.
Dina Boluarte llegará este viernes a Santa Rosa de Loreto. | Fuente: PRESIDENCIA PERÚ
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

RPP pudo conocer que Dina Boluarte llegaría alrededor de las diez de la mañana, en medio de la protesta de Colombia para la detención de sus connacionales, quienes presuntamente realizaban actos topográficos en Santa Rosa de Loreto.

Actualidad
00:00 · 05:07

La presidenta de la República, Dina Boluarte, tiene prevista su llegada al distrito de Santa Rosa de Loreto, en la frontera con Colombia, a las diez de la mañana de este viernes, en medio del impasse diplomático con el vecino país.

Según informó Diego Cáceres, enviado especial de RPP, la mandataria participará en una ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional en el puerto de Santa Rosa de Loreto, actividad para la cual se han realizado diversas preparaciones, como la colocación de áreas verdes y la habilitación de un mástil.

Además, en el centro del distrito, se están armando carpas desde tempranas horas del día. El objetivo, según nuestro periodista, es realizar una feria de acercamiento de las actividades del Estado, en donde estarán instituciones como Cofopri, Vivienda y Salud.

"La estamos esperando con alegría y esperamos que ella llegue a mirar en qué condiciones están nuestros colegios y hospitales -porque tenemos que cruzar al otro lado para cualquier emergencia- para que ella venga a mirar qué necesidad tenemos en nuestro pueblo y así pueda apoyarnos", comentó una ciudadana a RPP.

El único colegio del lugar, 'República de Perú' [institución educativa 601014], ha sido recientemente pintado de rojo y blanco, y se ha instalado un pasacalle con decoraciones para la ocasión.

Expectativa en Santa Rosa de Loreto por llegada de Dina Boluarte en medio de impasse diplomático con Colombia
Expectativa en Santa Rosa de Loreto por llegada de Dina Boluarte en medio de impasse diplomático con Colombia | Fuente: RPP

Visita ocurre en medio de protesta de Colombia

La visita de Dina Boluarte se produce en medio de la protesta de Colombia que, a través de la Cancillería, ha exigido la inmediata liberación de los ciudadanos colombianos que el Poder Judicial determinó ampliar la detención preliminar por presuntos actos de topografía en Santa Rosa de Loreto.

La Cancillería colombiana califica que la detención fue impuesta por "de manera unilateral", reiterando el no reconocimiento de la soberanía peruana en la isla Chinería.

El corresponsal de RPP en Loreto conversó con los abogados y personas allegadas a los colombianos detenidos, para confirmar que llegará un grupo de connacionales desde Leticia para exigir la liberación. Al parecer, ingresarían a través del río.

Ante esta situación, se ha incrementado la seguridad en la zona con la llegada de agentes policiales antimotines y efectivos del ejército peruano, quienes patrullan la zona.

Tags
Dina Boluarte Santa Rosa de Loreto Gustavo Petro Colombia Perú

