Dina Boluarte viajará este viernes al distrito de Santa Rosa de Loreto

La mandataria llegará a Santa Rosa de Loreto.
La mandataria llegará a Santa Rosa de Loreto. | Fuente: Presidencia de la República | Fotógrafo: Julio Pinan
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

La mandataria viajará acompañada de sus ministros para dar cuenta sobre los proyectos que el Gobierno realiza en dicha zona fronteriza.

Dina Boluarte viajará este viernes al distrito de Santa Rosa de Loreto, a fin de dar a conocer a las autoridades y población las obras que el Gobierno realiza y tiene proyectadas en esta importante zona fronteriza del país.

Así lo informó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien indicó que acompañará en el viaje a Boluarte para dar respuesta a las preocupaciones que les hizo llegar la gente de Santa Rosa hace una semana.

“Mañana también nos vamos a hacer presentes justamente liderados por la señora presidenta, con el propósito de atender aquellas preocupaciones que la semana pasada escuchamos”, dijo.

“Vamos a dar las respuestas y satisfacciones y sobre todo las proyecciones de lo que se va a hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo para mejorar la sostenibilidad ambiental, mejorar las brechas, atender los problemas de educación y de salud”, añadió.

Tensión diplomática en Santa Rosa

El distrito de Santa Rosa, ubicado en la isla Cinería, en la región Loreto es punto de una disputa diplomática entre Perú y Colombia, luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusara a nuestro país el pasado martes 5 de agosto, de haber “copado” territorio de su nación en la Amazonía.

Al respecto, Cancillería expresó su “más firme y enérgica protesta” respecto a las declaraciones del jefe de Estado colombiano.

Tags
Dina Boluarte Santa Rosa de Loreto

