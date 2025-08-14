Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dina Boluarte viajará este viernes al distrito de Santa Rosa de Loreto, a fin de dar a conocer a las autoridades y población las obras que el Gobierno realiza y tiene proyectadas en esta importante zona fronteriza del país.

Así lo informó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien indicó que acompañará en el viaje a Boluarte para dar respuesta a las preocupaciones que les hizo llegar la gente de Santa Rosa hace una semana.

“Mañana también nos vamos a hacer presentes justamente liderados por la señora presidenta, con el propósito de atender aquellas preocupaciones que la semana pasada escuchamos”, dijo.

“Vamos a dar las respuestas y satisfacciones y sobre todo las proyecciones de lo que se va a hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo para mejorar la sostenibilidad ambiental, mejorar las brechas, atender los problemas de educación y de salud”, añadió.

Tensión diplomática en Santa Rosa

El distrito de Santa Rosa, ubicado en la isla Cinería, en la región Loreto es punto de una disputa diplomática entre Perú y Colombia, luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusara a nuestro país el pasado martes 5 de agosto, de haber “copado” territorio de su nación en la Amazonía.

Al respecto, Cancillería expresó su “más firme y enérgica protesta” respecto a las declaraciones del jefe de Estado colombiano.