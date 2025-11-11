Historias de cambio en Punchana: una apuesta de apoyo a un Perú resiliente

Alumnos del Leoncio Prado en la ludobiblioteca. | Fuente: LLYC

Socios estratégicos

World Vision, una ONG internacional con más de 40 años en el Perú, llegó a Loreto con el objetivo de contribuir al bienestar y la protección de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. “Lo que buscamos es trabajar articuladamente con diferentes socios, identificar cuál es el mayor desafío de la niñez y contribuir a mejorar su vida. Cuando vinimos, hace cinco años, exploramos en qué distritos de Maynas podíamos trabajar y vimos que Punchana tenía desafíos. Ahí nos contactamos con socios para mostrarles que había necesidad en temas educativos”, cuenta Sandra Contreras, Directora País de la organización sin fines de lucro, a RPP.

Fundación Barça es uno de los socios estratégicos. En su caso, es la metodología SportNet la que se comparte con la escuela, para conseguir que niños y niñas aprendan valores mediante el deporte, el juego y la actividad física. “Los niños aprenden a confiar en sí mismos, a trabajar en equipo y a soñar en grande, y eso hace que mejore su desempeño escolar y formativo. Nosotros, en realidad, no ganamos nada con esto, pero lo hacemos porque, como institución, queremos devolverle a la sociedad un poco de todo lo que nos da. Por algo decimos que somos más que un club”, explica Paco Sanz, Corporate Manager de la fundación española.

Por su parte, Scotiabank participa con el programa ScotiaRISE, mediante el cual transfiere recursos a organizaciones sociales que gestionan proyectos para promover el desarrollo sostenible y resiliente del país. Giuliana Pacheco, directora de asuntos corporativos y sostenibilidad de la entidad financiera, detalla que mejorar la metodología en la educación en temprana edad es solo uno de los objetivos: “Hay también talleres para que los más grandes desarrollen emprendimientos a través de habilidades de educación financiera y emprendendurismo. De los que han recibido capacitaciones, más del 70% tiene su emprendimiento registrado en SUNAT. Además, hay otra etapa en la que los padres participan en talleres de crianza con ternura, respetuosa, de manera que puedan apoyar a sus hijos a tener distintas oportunidades, esto tiene un efecto multiplicador porque son actores de cambio en su sociedad, en su familia”.

Crianza con ternura

“Tenía atención de mamá, sí, pero amor no podía darle”, dice Milagros. Cuando Génesus, su primera hija, nació, ella tenía 15 años y no sabía lo que era el cariño de una familia. Desde los ocho, vivió con desconocidos, andó en la calle y pasó días sin comer. Creció con resentimiento y no tiene reparo en admitirlo. “No sabía dar amor. Todo era gritos y maltratos”, recuerda.

Eso cambió cuando, en una reunión de padres de familia del colegio Leoncio Prado, la invitaron a un taller. Por curiosidad, fue. “Desde que entré, todo cambió. Es difícil cuando estás acostumbrado a gritar y todas esas cosas, pero los talleres eran muy bonitos, cada uno era muy importante y yo practicaba cada enseñanza. Tenía recelo de decir ‘te quiero’, pero ya no”, cuenta.

La primera vez que la abrazó, Génesis no lo creía. Ella, de 13 años, siempre fue cariñosa con Milka, su hermanita menor, pero no sabía lo que era recibir amor de madre. “Se sentía raro. Me dijo ‘Hija, te quiero’ y yo me quedé sorprendida. Antes era muy rabiosa. Cuando le decía algo, me decía que estaba ocupada. Ahora ya no. Cuando queremos hablar, me escucha”, admite.

Eso fue lo que pasó un día en el que, como casi siempre, Génesis llegó llorando del colegio. “Me preocupaba verla llorar. Le pregunté qué pasaba y me contó que en la escuela la molestaban por ser delgada. Le dije que esos niños podían también estar sufriendo maltrato en casa. La animé”, dice, mientras Génesis limpia sus lágrimas. “Yo sufro porque en el colegio me dicen cosas feas, pero le hice caso a mi mamá y mi compañera me contó que sus padres estaban separados y que su mamá la maltrataba. Ella es bien blanquita y se nota. Un día, la golpeó con un cinturón en la cara. Yo entendí que ella estaba sufriendo. Yo les diría a los papás que tengan mas comprensión con sus hijos, que traten de acercarse más a ellos, porque tienen cosas dentro”, reflexiona. Milagros coincide con ella: “Educar no es maltrato y golpe, es conversar y saber que los hijos también pueden expresarse, que también tienen sus propias opiniones”.