Loreto: alcalde de Putumayo denuncia desatención del Estado y presencia de “grupos insurgentes”

La región Loreto es el foco de atención después de que desconocidos izaran la bandera de Colombia en el mástil principal de la plaza central de la comunidad Tres Fronteras, ubicada en el distrito de Teniente Manuel Clavero, en la provincia del Putumayo.

El incidente tomó lugar el fin de semana en la frontera de Perú, Colombia y Ecuador; y fue aprovechado por los pobladores de la zona para denunciar la desatención del Estado y la falta de patrullaje de militares peruanos.

Y es que el alcalde de Putumayo, César Campos, dijo esta mañana en RPP que los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú no izan la bandera nacional en su localidad, a pesar de que es un punto fronterizo.

“No hay el tema del patriotismo, no hay el tema del amor hacia nuestra bandera. O sea, no izan la bandera nacional ahí en la frontera donde deberían izarlo todos los domingos, porque es la obligación o parte del escrito peruano, que tiene una base al costado de la localidad de Tres Fronteras”, declaró en La Rotativa del Aire.

Alcalde denuncia avance de grupos insurgentes

Campos recalcó el abandono del Estado peruano al denunciar la paralización de obras públicas – por ejemplo, la electrificación en más de 60 comunidades del Putumayo – y el avance de grupos insurgentes cuyos nombres no mencionó por temor a represalias, pero indicó que el Ministerio de Defensa tiene la información.

“Ellos conocen. Ellos saben muy bien. Ellos saben muy bien que grupos insurgentes están ahí empoderados”, aseveró.

Asimismo, comento que desde abril no hay vuelos cívicos a esta provincia y que las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), que acercan los servicios bancarios y estatales a zonas remotas a través de embarcaciones y aviones, se retiraron del sector por “miedo a las guerrillas”, provocando que la población no pueda acceder a los programas sociales.

“Me molesta como autoridad es que el gobierno central lo minimice. El tema del abandono en toda la cuenca de la provincia de Putumayo no es de ahora, viene hace muchos años”, apuntó.

El alcalde Campos exhortó a la presidenta Dina Boluarte a ordenar el despliegue del patrullaje en la cuenca del río Putumayo, tal como Colombia que – dijo – cuenta con un patrullaje fluvial continuo.

Mientras tanto, el consejero regional de Putumayo, Luis Cárdenas, informó que aún se investiga si la acción fue realizada por miembros de la comunidad local o por personas de origen colombiano.