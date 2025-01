Loreto: jefe de Senasa de la isla Santa Rosa fue asesinado por sicarios en una lancha

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manuel Sánchez Aurich, jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) de la isla Santa Rosa, ubicada en la provincia de Ramón Castilla, en la región Loreto, fue asesinado por sicarios, cuando se encontraba embarcándose en una lancha, para regresar a su localidad.

Sánchez Aurich había partido del puerto de Tabatinga, en la frontera con Brasil, informaron fuentes policiales a RPP.

De acuerdo con Iván Yovera, alcalde de la isla Santa Rosa, el funcionario había recibido amenazas, luego de haber realizado algunas incautaciones en las últimas semanas, por lo que se presume que habría sido un asesinato por encargo.

La víctima fue interceptada por desconocidos que estaban a bordo de otra embarcación, quienes le dispararon varias veces. Tras cometer el delito, los delincuentes huyeron en un bote con rumbo desconocido.

Los restos de Sánchez Aurich serán trasladados hacia la ciudad de Iquitos en las próximas horas para que sus familiares puedan darle sagrada sepultura.

Delincuentes ingresan a iglesia, atacan al vigilante y se llevan 50 sillas

Cuatro delincuentes se llevaron alrededor de 50 sillas de la parroquia San Pedro Pescador, ubicada en la avenida La Marina, en el distrito de Punchana, en la provincia de Maynas (Loreto).

Para cometer su fechoría, los criminales le lanzaron un fierro al vigilante de la iglesia, , de 79 años, quien, afortunadamente, logró esquivarlo.

El guardia, identificado como Vicente Mozombite, relató que los ladrones ingresaron cuando él leía su biblia.

“Oí que una persona caminaba. Salí y me fui a la otra puerta, cuando botaron el fierro hacia mi costado. Era un fierro de dos pulgadas, pesado; y si me alcanzaba, me iba a matar”, relató.