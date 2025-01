Loreto: madre denuncia desaparición de su hija de 14 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una madre de familia denunció la desaparición de su hija de 14 años, quien presuntamente fue captada por extranjeros, según informaron fuentes de RPP. El hecho ocurrió cerca del hospital regional de Loreto, en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, región Loreto.

La madre mencionó que su hija estaba manejando su bicicleta y, de un momento a otro, ya no la vio. Al volver a su casa, se dio con la sorpresa de que no estaban sus cosas en casa y cuando llamaron al teléfono de la niña, contestó un hombre con acento extranjero.

"A las 9.00 p. m. no la veo pasar y me preocupo. No estaba en la casa, dejó la bicicleta, se bañó, se cambió, sacó su ropa en dos cajitas más la mochila y se fue. No sé nada de ella. Lleva tres días desaparecida. Mi hermana dice que cuando les llamó habló en un acento colombiano. Esos tipos son sanguinarios: secuestran, prostituyen, tráficos de órganos, todo eso", manifestó.

Pese a la intensa búsqueda, hasta el momento no han logrado tener información del paradero de la joven, situación que aumenta la preocupación de la familia. La madre, que confirmó que la denuncia fue formalizada en la comisaría de Trata de Personas de Iquitos, pide ayuda para buscar a su menor hija.

Loreto: PJ ordenó cinco meses de prisión preventiva para hombre acusado de matar a su hijo

Ángel Mozombite Careajano, un hombre acusado de matar a su hijo de 21 años de una puñalada en el pecho tras una discusión pasará cinco meses de prisión preventiva por el presunto delito de parricidio, informó la Corte Superior de Justicia de Loreto.

Estos hechos tuvieron lugar el pasado 3 de enero durante una discusión en la vía pública. El hombre tenía un objeto punzocortante con el que apuñaló a su primogénito en presencia de personas que estaban por la zona de Masusa en Punchana, provincia de Maynas.

Mozombite Careajano podría afrontar una sentencia que llegaría a los 15 años de pena efectiva por el delito de parricidio. Vecinos de la zona indicaron que ambos eran consumidores de drogas y que las agresiones del padre contra su hijo eran constantes desde que este era menor de edad.