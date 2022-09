Devida: "Tras la pandemia, se ha incrementado el cultivo ilegal de hoja de coca por la creciente demanda internacional de cocaína"

Ricardo Soberón resaltó que el apoyo económico de la cooperación internacional es muy importante para mantener la erradicación del ilegal cultivo | Fuente: Andina

Ricardo Soberón, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), en diálogo con RPP Noticias, señaló que, tras la pandemia, se ha incrementado el cultivo ilegal de hoja de coca en nuestro país debido a la creciente demanda de cocaína en el mercado internacional. Esto según el último informe "Superficie de Cultivos de Coca Monitoreada en 2021" realizado por su institución.

"El informe al 2021 es la primera fotografía pospandemia que acredita que hay un aumento de 60 mil a 80 mil hectáreas de hoja de coca que están estrechamente ligadas al incesante aumento de la demanda internacional de cocaína que ha subido de 14 a 21 millones de usuarios anual", sostuvo.

Según los datos del referido informe, el Perú presenta un incremento de 18 904 hectáreas de cultivos de coca entre el 2020 y el 2021, a la par que en países como EE.UU., Reino Unido, España y Francia se ha incrementado la demanda.

"Eso hace muy difícil que las acciones que realiza un Estado como el nuestro puedan ser determinantes para modificar esa dinámica transnacional", subrayó Soberón.

Asimismo, el informe precisa que, entre las 19 zonas del país monitoreadas por Devida, las que experimentaron un mayor porcentaje de incremento de cultivo ilegal de hoja de coca fueron Contamana (168.4%), Callería (144.8%), Pichis-Palcazu-Pachitea (85.8%), Aguaytía (81.5%) y Bajo Amazonas (49.9%).

En suma, la parte nororiental del país, como Contamana (Loreto) y Callería (Ucayali), son las que han manifestado un incremento mucho mayor de este cultivo ilícito.

"El Perú está cumpliendo sus metas de erradicación"

Sin embargo, el presidente de Devida señaló que el país viene cumpliendo con sus metas de erradicación de hectáreas de hoja de coca y que, incluso, este esfuerzo se ha multiplicado por diez a comparación del 2019.

"En las acciones de erradicación en el norte del Vraem, se han cumplido las metas planificadas del mes de enero. Hemos logrado erradicar 1 200 hectáreas de hoja de coca en esa zona (...) El 2019, en esa zona, solo se erradicaron 190 hectáreas. Estamos multiplicando por 10 las áreas erradicadas en coordinación entre el Mininter y Devida. Eso es parte del proceso en el que estamos comprometidos", precisó.

No obstante, Soberón indicó que este proceso, "que no se ha detenido en lo que va del año", no podrá mantener esas cifras sin apoyo económico de la cooperación internacional ni mayor presupuesto estatal destinado para la erradicación.

"El Perú cumple todas sus metas de erradicación, de interdicción, de decomiso de drogas. Sin embargo, observamos que los montos disponibles de la cooperación internacional son insuficientes para poder mantener los resultados obtenidos (...) Hoy estamos presentando una demanda adicional al Ministerio de Economía por 51 millones de soles. Necesitamos necesariamente más recursos ordinarios y de la cooperación internacional para expandir nuestros resultados", remarcó.









