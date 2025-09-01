Últimas Noticias
Piura: la historia de Mayumi, una madre de familia desaparecida en agosto y encontrada en Colombia 15 días después

familiares de Mayumi Mavarro pidiendo apoyo para buscarla
familiares de Mayumi Mavarro pidiendo apoyo para buscarla | Fotógrafo: cortesía
Andres Carhuapoma Cordova

por Andres Carhuapoma Cordova

·

Cámaras de seguridad de un terminal terrestre registraron a Mayumi en compañía de un extranjero, quien se habría aprovechado de su enfermedad para llevársela.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Leidy Mayumi Navarro Nizama, una madre de familia de 27 años, fue hallada en el sur de Colombia luego de permanecer más de dos semanas como desaparecida, informaron sus familiares a RPP Noticias.

La joven con esquizofrenia salió de su vivienda ubicada en el caserío Nuevo Tamarindo, en el distrito de La Unión (región Piura), el pasado 13 de agosto con rumbo a Sechura en busca de trabajo. Sin embargo, desde ese día no se volvió a tener noticias de ella, lo que generó preocupación entre sus seres queridos, quienes iniciaron una intensa búsqueda.

Durante las investigaciones, las cámaras de seguridad de un terminal terrestre en Piura registraron a Mayumi en compañía de un ciudadano extranjero. Según sus familiares, este hombre se habría aprovechado de la enfermedad que padece la joven para llevársela fuera del país.

Fue finalmente en el departamento de Valle del Cauca, en Colombia, donde un grupo de mujeres dedicadas a la venta de comida al paso la encontró deambulando desorientada por las calles. Ellas se acercaron a la joven, le preguntaron su nombre y, al buscarlo en Facebook, se percataron de que era peruana y que estaba reportada como desaparecida. De inmediato, se comunicaron con su familia.

"Nos han dicho que mi hermana fue hallada deambulando, desorientada por las calles. Las señoras que vendían comida le preguntaron su nombre y buscaron el Facebook, donde se percataron que era de Piura y estaba desaparecida. Posteriormente, se comunicaron con el esposo", relató Deysi Navarro, hermana de la joven, a RPP.

Mayumi Nizama estuvo más de 13 días desaparecida
Mayumi Nizama estuvo más de 13 días desaparecida | Fotógrafo: difusión

Repatriación 

La Cancillería peruana informó, mediante un comunicado oficial, que Leidy Mayumi Navarro Nizama será repatriada al Perú y llegará a Lima este martes 2 de septiembre. Al día siguiente, será trasladada a Piura para reencontrarse con sus cuatro hijos y otros miembros de su familia.

Asimismo, la institución indicó que las autoridades competentes han iniciado una investigación para determinar si la joven fue víctima de una organización delictiva vinculada a la trata de personas.

Tags
Piura Mayumi desaparición

