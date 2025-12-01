Ucayali: dos embarcaciones con más de 100 pasajeros se hunden y deja desaparecidos

Dos embarcaciones se hundieron tras un deslizamiento de tierra en el puerto del distrito de Iparía, en la provincia de Coronel Portillo, en la región de Ucayali.

La Marina de Guerra informó sobre el envío de una embarcación a la zona para determinar la cantidad exacta de desaparecidos y apoyar en las labores de rescate.

En diálogo con RPP, Nancy Delly Ríos informó que su tía, Nancy Barbarán, se encuentra desaparecida junto a sus tres hijos.

"Estamos muy preocupados, no hay ninguna información. Todas las familias estan consternados, las familias están acercándose al distrito para ayudar. En mi familia todos viven en la Comunidad Nativa Caco Macaya, a veces de visita se vienen hasta la ciudad. Ellos son mismos comuneros de la comunidad", declaró a RPP.

Información preliminar

A bordo de las dos embarcaciones iban, según información preliminar, más de 100 pasajeros que salieron desde Pucallpa con dirección a la Comunidad Nativa Caco Macaya.

Las embarcaciones realizaron una parada en Iparía para dejar a pasajeros sin carga.

Fue en ese momento que una gran masa de tierra se desprendió y solo pudieron salir a tiempo quienes se encontraban en la parte superior de la embarcación.

Por el contrario, los pasajeros que estaban dentro son quienes hasta el momento están siendo reportados como desaparecidos.

Entre ellos se encuentran docentes, personal médico y ciudadanos de comunidades nativas, entre niños y adultos.

Las autoridades locales y comunales permanecen en la zona mientras se espera un reporte oficial con la cifra confirmada de afectados.