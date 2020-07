Profesora Eliany Vargas Jauregui explica el objetivo de NUDO. | Fuente: RPP Noticias / Vanesa Jiménez. | Fotógrafo: Cortesía.

La profesora Eliany Vargas Jauregui, del colegio emblemático de Piura Nuestra Señora de Fátima, junto con otros profesionales crearon la aplicación móvil educativa NUDO para que los escolares de esta región compartan sus aprendizajes en distintos formatos.

Vargas contó a RPP Noticias que la idea de crear esta aplicación nació por la necesidad de comunicarse con sus alumnas y complementar su aprendizaje debido a las dificultades por la poca accesibilidad a las clases virtuales.

La docente explicó que la aplicación NUDO sirve para difundir y compartir las producciones de los estudiantes de Educación Básica Regular en formatos como podcast y textos. También se proyecta como una radio online para la comunidad educativa. Todo esto se realiza con la ayuda de maestros, padres, madres y comunidad.

La profesora manifestó que este aplicativo es un complemento al programa del Estado Aprendo en Casa. "En el programa, cada clase tiene un reto, yo les pedida que envíen audios y seleccionábamos los mejores, yo los editaba, empezamos a crear podcast y compartirlos con nuestros familiares, así nació NUDO", señaló.

Con el tiempo la aplicación cobró mayor relevancia para dar visibilidad a los trabajos de las alumnas, lo cual les motiva a seguir con el aprendizaje a través de esta herramienta digital.

Vargas aseguró que la aplicación es útil para quienes no pueden acceder a las clases virtuales, pues hay escolares que no tienen acceso al programa de Aprendo en Casa porque no tienen radio ni TV o Internet e incluso señal. De tal manera, los aprendizajes quedan en esta plataforma y los estudiantes pueden revisarlos cuando puedan.

Desde que la aplicación fue lanzada, más de 1,800 personas la utilizan. Empezó para un grupo de alumnas del colegio Nuestra Señora del Fátima, pero se ha extendido a más escuelas. Se puede descargar desde Play store.

El enlace es https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nudo.nudope

Eliany Vargas, egresada de la escuela profesional de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura, contó con la ayuda del programador Leonardo Oliveira de Lima y otros profesionales de Educación como Vanessa Garavito Aguilar y Anabella Colán García, egresadas de la misma universidad.