Emergencia en Piura: Discrepancia entre autoridades locales y del Ejecutivo por entrega de fondos para atender situación

La presidenta de la república estuvo en Piura el último viernes | Fuente: PRESIDENCIA PERU | Fotógrafo: JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

Desde los primeros días de este año, el país afronta las intensas lluvias que, en diversas regiones, han causado grandes daños materiales y humanos. En Piura, esta situaciónse agravó desde el pasado 2 de abril cuando dichas precipitaciones causaron inundaciones en varios distritos de las provincias de Piura, Sullana, Paita, Morropón y Ayabaca.

Con el pasar de los días, las lluvias activaron diversas quebradas en la región, lo que causó que varias vías y viviendas sufrieran graves daños en su infraestructura. Según datos de la Defensoría del Pueblo, solo en Piura, hasta el último miércoles, se registraba más de 5 mil damnificados.

Frente a esa situación, la presidenta Dina Boluarte arribó el último viernes a dicha región, donde se reunió con el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, y los titulares de Defensa, Desarrollo Agrario y Riego y Vivienda, además del jefe del Indeci y el gobernador regional de Piura.

Durante su visita, la mandataria anunció la transferencia de S/ 500 millones para atender la emergencia.

"Para Piura, señor gobernador, están viniendo 500 millones para poder atender este problema álgido y tan repetitivo verano tras verano [...] El lunes a mas tardar está saliendo el decreto de urgencia destinando el presupuesto para los efectos de atender este segundo tramo de la emergencia regional” anunció.

A lo dicho por la mandataria, se sumaron declaraciones de varios ministros que afirmaron que se está haciendo un trabajo coordinado con las autoridades locales frente a la emergencia.

Sin embargo, 20 de los 65 alcaldes provinciales de Piura han anunciado un paro este 18 de abril porque no estarían recibiendo la ayuda tan reiterada por el Ejecutivo. ¿Qué es lo que está sucediendo?

Piura se encuentra prácticamente bajo el agua tras varios días de constantes lluvias | Fuente: Presidencia Peru

La presidenta en Piura

La visita de la jefa de Estado, el último viernes, parece haber generado muchos más problemas de los que buscaba solucionar.

Ese mismo día, un ciudadano del distrito de Canchaque llamado Neftalí reportó a RPP Noticias la disconformidad de la población luego de que la mandataria no se reuniera con representantes locales.

"Nosotros queremos hacer un llamado. La presidenta estuvo sobrevolando nuestra zona. Toda la población estaba esperando su arribo, pero no se sabe por qué no pudo aterrizar cuando ya estaba en el punto de aterrizaje, porque nosotros queríamos pedirle que se inicien los trabajos en las partes altas para que se descolmaten todo el desmonte acumulado", expresó.

Dos días antes, el alcalde de Canchaque, Gilmer García, pidió al Gobierno central ponerle "atención" a lo que sucedía en su distrito, pero, al parecer, no tuvo la respuesta esperada.

"Que la presidenta de la República se dé una vuelta a Canchaque para que vea la situación real y [determine] de qué manera nos puede ayudar a recuperar todo lo malogrado y la infraestructura dañada como puentes y carreteras", dijo el miércoles pasado a RPP Noticias.

La falta de encuentros con autoridades locales también fue subrayada por el alcalde de la provincia de Piura, Gabriel Madrid.

"Vino la señora Boluarte y esperábamos un trabajo coordinado. Cuando hemos conversado con el gobernador (regional), le hemos dicho ‘por qué no hemos tenido un trabajo coordinado’. Él nos ha manifestado que, lamentablemente, el Gobierno central tiene su propia agenda", sostuvo.

"El Gobierno central siempre tiene su propia agenda y no es la agenda país. Nosotros necesitamos una agenda de trabajo, con la que podamos resolver los problemas estructurales. Han pasado 6 años y no se ha hecho absolutamente nada", agregó.

La presidenta anunció la transferencia de S/500 millones para Piura | Fuente: Presidencia

Respecto al anuncio de la transferencia de los S/ 500 millones del Gobierno central, el alcalde de Piura criticó que el ministro de Economía, el pasado 26 de marzo, anunciara una cifra mayor para la región. Dicha transferencia, según dijo, nunca se materializó.

"Hay algo que es fantasioso: llega el ministro de Economía y dice ‘vamos a transferir S/ 879 millones a la región’ y la gente piensa que ya se transfirieron esos recursos a los alcaldes’. Lo cierto es que nunca han transferido ni un sol", sostuvo.

Dada la situación, el burgomaestre indicó que se ha acordado un paro en la región porque la sociedad civil "está cansada" de años de olvido por parte de los sucesivos gobiernos.

"Nosotros hemos tratado de conseguir una situación de calma. Vino la presidenta, le pedimos una reunión de trabajo y no se nos da. Yo como alcalde de Piura me reuní con el ministro por dos temas puntuales y no nos atienden. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una falta de respeto, de consideración", resaltó.

"La sociedad civil está convocando para el día 18. Hoy los alcaldes provinciales tenemos una reunión virtual con el ministro de Defensa a las 5pm. El martes tenemos una auto convocatoria con los alcaldes de todos los distritos y la sociedad civil. Los piuranos estamos cansados de ser la cenicienta del país, ya nos cansamos. En este momento de dolor, queremos que el Ejecutivo mire a nuestra región", remarcó.

"Ni siquiera han ejecutado los recursos para atender la emergencia"

Frente al anuncio del paro, el ministro de Economía, Alex Contreras, en diálogo con RPP Noticias, desmintió las afirmaciones sobre la falta de apoyo del Ejecutivo ante la emergencia.

"Eso no es cierto [...] hemos dado todo el apoyo a los gobiernos regionales y locales, y los hemos instado a que ejecuten el presupuesto", dijo en Ampliación de Noticias de RPP en respuesta a denuncias de ausencia de apoyo y coordinación entre el Ejecutivo y las autoridades locales de Piura ante la actual emergencia.

Por su parte, Contreras atribuyó la deficiencia en la respuesta a la emergencia climática a la falta de capacidad de las autoridades locales y regionales en la ejecución del gasto destinado para estas contingencias.

Al respecto, señaló que en el primer trimestre del año el gobierno regional de Piura gastó menos del 10% del presupuesto para emergencias, y todos los gobiernos locales del departamento sumaron juntos solo un 17% de gasto ejecutado.

"Ni siquiera han ejecutado la totalidad de recursos para atender la emergencia [...] entonces no es verdad que haya falta de recursos y que no haya apoyo del Gobierno central, al contrario, hubo un despliegue sin precedentes de ministros en la zona, al punto que cuando el gobernador regional pidió que se declare en emergencia Piura y lo hemos hecho", afirmó.

"Más bien ha habido un tema de falta de capacidades; la mayoría son gobiernos locales con poca experiencia, eso lo hemos podido notar y por eso enviamos a nuestros equipos a capacitarlos, no saben cómo gastar; ya poco a poco están aprendiendo", agregó.

Contreras también negó que se haya reducido el presupuesto destinado para el Ejecutivo a Piura ante la emergencia por las lluvias, como lo afirmó el alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid, luego de que la presidenta Dina Boluarte anunciara que se destinarán 500 millones de soles a la región, cuando antes se había anunciado unos 850 millones.

El ministro explicó que se tratan de dos partidas distintas; uno, el presupuesto que ya tienen asignados los gobiernos regionales y locales, que asciende a 850 millones de soles; y dos, 500 millones adicionales que forman parte del proyecto de ley 'Con punche Perú'.

"Entonces hay una imprecisión del alcalde, no es cierto, parece que no entendió ayer el mensaje. Vamos a coordinar para apoyarlo más en el tema de la gestión, entiendo que es una autoridad nueva", dijo.

Contreras indicó que la última semana recibió al alcalde Madrid en el MEF y conversaron sobre el proyecto de un malecón en Piura y el apoyo con maquinarias pesadas, afirmación que contrasta con la declaración del burgomaestre a RPP Noticias sobre una supuesta inexistente coordinación con el Ejecutivo.

Además, el ministro expresó sorpresa sobre la intención de las autoridades locales en Piura de realizar un paro regional en protesta contra el Gobierno por la supuesta falta de apoyo. "Nunca he visto que en una emergencia se vayan al paro, cuando lo que necesita la población, la ciudadanía es acción".

"Debemos esperar que bajen las aguas"

Sin embargo, el Ejecutivo parece reconocer una demora en la ejecución de los trabajos frente a la emergencia climática.

Ayer, sábado, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta señaló que mientras continúen las lluvias y aumentan los caudales de los ríos, es difícil llevar a cabo los trabajos ante las inundaciones porque no se utiliza "maquinaria especializada"

"Mientras existan las lluvias en gran intensidad es un poco difícil emplear la maquinaria, que no es maquinaria especializada. Cuando existe incremento de los caudales de los ríos o activación de las quebradas, es altamente peligroso hacer ese tipo de trabajo. Debemos esperar a que bajen un poco las aguas", explicó.

"Comprendemos la desesperación de las personas, pero no podemos detener a la naturaleza. Es por eso que debemos hacer un trabajo muy técnico y muy dedicado para evitar accidentes. Esperemos a que bajen las aguas (...) y tomemos las acciones de manera responsable", agregó.

Chávez Cresta señaló que en Piura "hubo casi dos días en que no ha llovido intensamente", por lo que se procedió a iniciar los trabajos, aunque estos se han detenido.

"Debemos esperar a que desciendan los niveles correspondientes para eso. Conocemos que por el desborde de los ríos La Leche y por haberse activado las quebradas aledañas a esa cuenca, se debe esperar a que el nivel baje un poco para poder responder", indicó.

También en Lambayeque

Sin embargo, resulta preocupante que Piura no es la única región donde se señala una demora de respuesta del Ejecutivo frente a la emergencia climática.

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, cuestionó la inacción de los ministros de Defensa, Jorge Chávez y de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, porque, según señaló, no han apoyado a Lambayeque, pese a la emergencia que se vive por las lluvias.

Jorge Pérez precisó que, en el caso de la ministra de Transportes y Comunicaciones, se le pidió apoyo para evacuar las aguas empozadas de la vía de Evitamiento, la misma que es una vía concesionaria y está bajo la supervisión de su cartera. Dicha situación, que no se llegó a concretar, obligando a que los vehículos de carga pesada ingresen al anillo vial, perjudicó aún más la capa asfáltica de las calles y avenidas.

"Creo que la presidenta tiene que evaluar su trabajo. La ministra de Transportes, a quien nosotros hemos llamado, hemos escrito, nos hemos reunido, y, ¿para qué? Para que la Vía de Evitamiento de Chiclayo no se paralice. ¿Y qué ha pasado con eso? Lo que ha pasado es que los carros han tenido que entrar a Chiclayo. Así es como se han roto todos los colectores primarios con las vías que corresponden", mencionó.

Por otro lado, criticó que el ministro de Defensa, Jorge Chávez, no haya cumplido con brindar la ayuda humanitaria prometida para la población damnificada.

"En segundo lugar, no han cumplido con su palabra. El señor Chávez Cresta me dijo cuando vino que nos iba a apoyar con base en 30 000 damnificados. Después Indeci nos dijo que no, que no nos va a ayudar con 30 000, sino con base en las fichas edan. Eso no se hace, señor Cresta", agregó.

El gobernador regional mencionó que incluso los almacenes del centro de operaciones y emergencia regional se encuentran desabastecidos, porque las herramientas (plástico, calaminas y otros) ya han sido entregados a la población, y solo queda algo de alimentos, situación que ya se ha advertido a las autoridades nacionales.