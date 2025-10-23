Últimas Noticias
Fuertes vientos destruyen cevichería en distrito piurano de Tambogrande

Los vientos levantaron el tejado y las paredes de la cevichería en Locuto.
| Fuente: Cortesía
Redacción RPP

por Redacción RPP

·



Fuertes vientos sorprendieron esta tarde a los pobladores del centro poblado de Locuto, en el distrito de Tambogrande, región Piura.

El fenómeno provocó daños materiales en un conocido local de cevichería ubicado a un costado de la vía principal que conecta con la ciudad de Tambogrande.

Según relataron los vecinos, los vientos levantaron polvo y desprendieron parte del material rústico de algunas estructuras cercanas, generando momentos de preocupación entre transportistas y comerciantes de la zona.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Los propietarios del establecimiento afectado evalúan las pérdidas materiales, mientras que representantes de la Municipalidad de Tambogrande y del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) vienen realizando la evaluación de los daños para brindar el apoyo correspondiente.

Piura Tambogrande

