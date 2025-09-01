Últimas Noticias
Piura: investigan muerte de mujer extranjera dentro de local nocturno

Personal ya inició las indagaciones correspondientes.
Personal ya inició las indagaciones correspondientes. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El cadáver fue encontrado por el vigilante del local dentro de un balde en el baño de la habitación que ocupaba la víctima.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fiscalía informó que investiga la extraña muerte de una mujer ecuatoriana, cuyo cuerpo fue hallado anoche en el nigth club "La Colmena", ubicado en el kilómetro 7 de la carretera Piura-Sullana, en la región de Piura.

El cadáver fue encontrado por el vigilante del local de citas dentro de un balde en el baño de la habitación que ocupaba la víctima.

La necropsia realizada al cuerpo revela que la mujer de 32 años murió a causa de asfixia por sumersión; es decir, por ahogamiento.

Huaral: PNP detuvo a seis personas presuntamente vinculadas al tráfico de terrenos

Por otra parte, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a seis integrantes de la banda criminal 'Los gatilleros de El Hatillo', en el distrito de Chancay, provincia de Huaral (región de Lima Provincias).

Los sujetos son acusados de herir de bala en el rostro a un ciudadano venezolano, presuntamente por tráfico de terrenos, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

La cartera detalló que Alexis Márquez Aritza (29), Jorge Vera Carrasco (29), Luis Noa Rodríguez (26), Jony López Delgado (47), Alindor Cruz Sánchez (35) y Roger Castillo Chauca (44) intentaron evadir a las autoridades policiales cambiando de vehículo durante su fuga.

Piura Fiscalía

