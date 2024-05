Piura: madres denunciaron que hallaron larvas en conservas de anchoveta repartidas por Qali Warma

EP30 | ¡Ojo con los envases que utilizas para la lonchera!

Si lo haces en materiales no adecuados podrías estar contaminando o alterando lo que se come, no toda bolsa o envase de plástico es de grado alimenticio. Hay pictogramas, símbolos que debes identificar en los envases para asegurar que no harán daño. ¿Sabes cuáles son? En este episodio de Nutriagenda los detallamos. Luego de escuchar este episodio observa en qué materiales refrigeras o almacenas tus bebidas y alimentos frescos, secos, guisos recién preparados y especialmente revisa en qué envías la lonchera. Invitada: Karina Rondón Quimico especializada en el área de alimentos y química orgánica en alimentos. Subgerente de Pacific Control Referencias: Environmental estrogen bisfenol A. The environmental estrogen bisphenol A and its effects on the human organism Lazúrová Z, Lazúrová I.]. Vnitr Lek. 2013 Jun;59(6):466-71. Czech. PMID: 23808741.