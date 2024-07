Piura: pescadores artesanales protestan y exigen al Gobierno más control sobre embarcaciones chinas

Tacna: La macha, un molusco que la depredación impide su asentamiento y reproducción

Si bien los pescadores y extractores de la macha piden su repoblación, desde el Imarpe afirman que las políticas para que el recurso vuelva a reproducirse no tienen éxito debido a que se no cumplen con las cuotas de extracción y eso no permite que el molusco crezca.