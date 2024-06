SNP: Primera temporada de anchoveta 2024 alcanza 2.4 millones de toneladas, cubriendo el 98 % de la cuota asignada

¡La pesca empieza a recuperarse! Los resultados de la primera temporada de pesca de anchoveta 2024 son alentadores: en total, han sido desembarcadas 2’430,589 toneladas de este pescado en la zona centro norte del país, lo que representa el 98 % de la cuota establecida por el Ministerio de la Producción (Produce).

El presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Eduardo Ferreyros, informó que la pesca de esta primera temporada de anchoveta, que inició el 16 de abril, se ha convertido en un elemento crucial para la recuperación en la economía peruana, pues generará $ 1800 millones en divisas por las exportaciones de harina y aceite de pescado.

El 2023 que fue catalogado como el peor año de la pesca industrial de los últimos 25, debido a que, por razones climáticas, no hubo primera temporada.

“Lo más importante es la reactivación de los empleos directos e indirectos. El sector pesquero genera 250 mil puestos de trabajo, de los cuales 18 mil son tripulantes de las embarcaciones industriales, así como de las 3500 mypes que trabajan directamente con la industria”, explicó Ferreyros.

Sector pesquero busca la sostenibilidad de la actividad

Dadas las condiciones oceanográficas actuales, indicó que se espera que la biomasa de anchoveta se mantenga estable para la segunda mitad del año, especialmente en octubre, cuando empezaría la segunda temporada de pesca.

El líder gremial también remarcó que el sector pesquero es responsable y trabaja para que la pesca industrial de anchoveta sea siempre sostenible. En ese sentido, explicó que en los últimos 15 años la biomasa estimada de este recurso ha mantenido un promedio de 9 millones de toneladas métricas, según la información del IMARPE.

“La industria pesquera es la principal interesada en cuidar el recurso anchoveta. Si no hay recurso, no hay industria. Y si no hay industria, no hay trabajo. Así de simple”, remarcó Eduardo Ferreyros.

Se estima que la extracción y la industria pesquera en el Perú representan directamente un 1.5 % del PBI, y hasta un 2.5 % si se considera el efecto indirecto, a través de encadenamientos industriales.