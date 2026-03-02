Piura: Vecinos de Catacaos lanza huevos y botellas al alcalde por presuntas deficiencias en obras de saneamiento [VIDEO]

Según los manifestantes, en varias partes de la ciudad se mantienen zanjas abiertas y colapsos de desagües que han causado un incremento de casos por dengue. Por ello han realizado protestas contra el burgomaestre.

Un grupo de vecinos lanzó huevos y botellas al alcalde de Catacaos, Johnny Cruz Flores, durante una protesta contra la autoridad edil por presuntas deficiencias en la ejecución de obras de saneamiento en la localidad.

Según los manifestantes, en varias partes de la ciudad se mantienen zanjas abiertas y colapsos de desagües que han causado un incremento de casos por dengue.

La obra es ejecutada bajo la supervisión del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y, según registros oficiales, habría enfrentado paralizaciones y quejas de sindicatos por falta de pagos.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta días atrás sobre el riesgo sanitario en las calles aledañas a la plaza principal debido a estos retrasos en los trabajos.

La Policía Nacional reforzó la vigilancia en las puertas del palacio municipal para evitar más agresiones contra el alcalde de Catacaos.

Sin embargo, los vecinos han señalado que no se retirarán hasta obtener un compromiso formal para la reparación de las redes colapsadas y el cierre de las excavaciones.