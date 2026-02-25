Auto que era el sustento de una familia queda sepultado en barro tras lluvias en Máncora: “He quedado prácticamente desempleado”

David Castro, propietario del vehículo, contó que cuando empezaron las precipitaciones, trató de mover el auto para ponerlo a buen recaudo, pero sin éxito. | Fuente: RPP

El último domingo, el distrito de Máncora, en la provincia de Talara, región Piura, soportó varias horas de intensas lluvias, lo que provocó que viviendas y calles estén inundadas de lodo.

RPP llegó hasta el barrio Primero de Mayo, donde una familia reportó que su vehículo, que también es el sustento de su hogar, ha quedado cubierto hasta más de la mitad de barro. Además, alrededor del auto hay maderas, basura y se ha formado una laguna extensa a causa de las fuertes lluvias que azotaron la región.

David Castro, propietario del vehículo, contó que cuando empezaron las precipitaciones, trató de mover el auto para ponerlo a buen recaudo; sin embargo, la lluvia lo inundó en cuestión de minutos.

“Yo vivo en la parte alta y estaba cenando con mi familia, mis hijas, y este vehículo siempre lo dejo en la parte de abajo, por lo que arriba no suelo dejarlo, lo dejo ahí nomás. Y cuando comenzó a llover poquito, yo al toque me bajé para moverlo, pero la lluvia fue muy fuerte que al toquecito lo inundó. Yo intenté sacarlo, pero en cuestión de instantes nomás lo dejó inundado”, indicó.

Asimismo, el poblador contó que el vehículo es el sustento de su familia y se encuentra desempleado debido a que su auto está inoperativo.

“Yo creo que ya perdí, es el sustento de mi familia, de mis hijas. Ahorita estoy prácticamente en nada, pues he quedado prácticamente desempleado, se me viene el colegio de mis hijas, estoy arreglando mi casa que también se inundó, tengo varias pérdidas. Hasta mi teléfono celular se me fue”, sostuvo.

Por último, David Castro pidió el apoyo de las autoridades. Según relató, el alcalde de Máncora, Manuel Cruz, ha llegado a la zona, pero ha pedido a la gente del pueblo que lo ayude.

“[Al alcalde le pedimos] que busque la manera de ayudarnos porque imagínate si vuelve a llover de nuevo ahorita, como está así, se puede entrar de nuevo la lluvia a las casas”, señaló.

Vecino cuestiona a alcalde de Máncora

Por su parte, otro vecino contó que el burgomaestre del distrito llegó al barrio Primero de Mayo y solo les ha entregado dos sacos vacíos por familia como ayuda. El poblador cuestionó a Cruz por no enviar maquinaria, pese a que ya han pasado tres días desde que el distrito fue azotado por las lluvias.

“¿Con qué lo voy a llenar? ¿Con agua o con barro? ¿Es posible que el señor alcalde venga aquí a pararse y venga a decir, a burlarse más que todo del pueblo? Porque con decir: ‘aquí le dejo dos sacos y ustedes vean cómo lo llenan’, eso no es posible. Así como él pide el voto cuando quería lanzarse, ¿por qué no viene caminando? Ahora ya. Ahora vino, se subió arriba y dijo, bueno, de aquí viene la máquina. Mire, ya tenemos ya tres días”, cuestionó.