Máncora se recupera: trabajadores realizan labores de limpieza tras temporal de lluvias

Tras cuatro días sin lluvias, el balneario de Máncora, en Piura, reporta un panorama distinto al de los últimos días, al registrar un proceso de rápido secado en sus principales vías debido al incremento de las temperaturas en la zona norte.

Ante la acumulación de sedimentos debido a las precipitaciones, los empresarios hoteleros, dueños de restaurantes y comerciantes locales iniciaron con las labores de limpieza directa. Usando palas y carretillas, el personal de estos establecimientos procedió a retirar el lodo y las piedras de los exteriores de sus locales para facilitar el tránsito.

Las acciones de limpieza han permitido que el casco urbano y la zona hotelera restablezcan poco a poco su operatividad tras el temporal. Si bien la humedad persiste en algunos sectores bajos, el esfuerzo de los trabajadores y el clima favorable han contribuido a despejar los accesos peatonales.

Incluso, este jueves, algunos bañistas optaron por realizar deporte y disfrutar del mar desde tempranas horas de la mañana.

Por su parte, los gremios de artesanos y prestadores de servicios turísticos reportan que, a pesar de las dificultades iniciales, la infraestructura de servicios básicos se mantiene estable para la atención al público.

Invitan a turistas a disfrutar del balneario

Gracias a esta recuperación paulatina, los operadores turísticos de la zona extendieron su invitación a los turistas nacionales y extranjeros para disfrutar de las playas del balneario, pues los servicios de alojamiento y gastronomía ya se encuentran habilitados.

Al mismo tiempo, reiteraron su pedido a las autoridades para que envíen maquinaria pesada a los puntos donde la acumulación de barro y piedras aún dificulta el paso vehicular, a fin de completar la rehabilitación total del lugar.