Luis Neyra exige intervención integral en el río Piura y aclara que descolmatación no es competencia regional, sino del ANA

El gobernador regional de Piura y actual presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Luis Neyra León, advirtió sobre la necesidad urgente de ejecutar obras de prevención definitivas para afrontar el impacto de las intensas precipitaciones en su región y señaló que la falta de intervención en el río Piura representa un riesgo económico incalculable.

Neyra enfatizó en las competencias legales respecto al mantenimiento de los cauces y explicó que, si bien se cree que la descolmatación de los ríos corresponde a las municipalidades o a los gobiernos regionales, el manejo de la caja hidráulica y la franja marginal es competencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad que depende del Midagri.

La autoridad regional indicó que la ANA ha tenido problemas en los últimos años debido a que no se constituía como unidad ejecutora y, por tanto, carecía del presupuesto directo para realizar estas labores.

"Algunas personas creen que el tema de descolmatación de los ríos tiene que ver con las municipalidades o con los gobiernos regionales. Eso no es así. Se ha creado este mito respecto de ello, porque en algunos casos, como en Piura, un gobernador regional asumió la ficha del Midagri e intervino el río, pero no es competencia del gobierno regional ni de las municipalidades, es competencia de la Autoridad Nacional del Agua", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Ante esta situación, Neyra reiteró su pedido al Ejecutivo —y específicamente a la nueva titular de la PCM, Denisse Miralles— para acelerar la intervención integral del río Piura.

Frente a quienes cuestionan el costo de dicha obra, estimada en unos 10 mil millones de soles, el gobernador argumentó que esa misma cantidad es la que se termina gastando cada vez que ocurre un desborde durante el Fenómeno El Niño.

Cifras de la emergencia en Piura

Sobre la situación actual en su región, el gobernador brindó un balance de los daños ocasionados por las recientes lluvias. Hasta el momento, Piura registra 1 350 personas damnificadas, más de 12 mil afectados y aproximadamente 46 viviendas totalmente destruidas.

En este punto, Neyra hizo un llamado al Ministerio de Vivienda para establecer una política definitiva de reubicación, y cuestionó que la respuesta del Estado se limite a brindar ayuda temporal. Además, advirtió que si se deja a las familias asentadas en el mismo lugar por donde pasa una quebrada o en zonas propensas a derrumbes, la emergencia será exactamente la misma el próximo año.

Daños al turismo y construcciones informales

La emergencia climática también ha golpeado al sector turismo en balnearios como Máncora, en plena temporada alta.

Al respecto, el gobernador denunció que las construcciones informales agravan los daños en la infraestructura pública. Mencionó el caso de la carretera hacia Máncora, la cual terminó destrozada porque la edificación indebida de una pared por parte de un privado desvió el agua hacia la pista.

Neyra responsabilizó orgánicamente a la municipalidad por permitir este tipo de obras en zonas inadecuadas y propuso endurecer las sanciones legales para evitar que la historia se repita.

"Si se dispone que cualquier funcionario que haga ese tipo de cosas se va a ir preso, entonces ya no lo van a hacer", culminó.