Real Madrid vs. Getafe: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la fecha 26 de LaLiga?

Real Madrid vs. Getafe se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta nueva semana por la fecha 26 de LaLiga EA Sports 2025-26.

El dulce momento del brasilero Vinicius Junior, autor de seis goles en los cinco últimos partidos del Real Madrid, referente de nuevo cuando Kylian Mbappé mermó su rendimiento condicionado por sus molestias de rodilla, encara el duro examen que presenta el Getafe de José Bordalás, con una red defensiva que examinará la paciencia de un equipo obligado a ganar.

No le duró al Real Madrid ni una semana el liderato de LaLiga. Su derrota en El Sadar le hizo retroceder lo avanzado y la firmeza del Barcelona, en un duelo en el que albergaba el madridismo ciertas esperanzas con la visita del Villarreal al Camp Nou, aumentan a 4 puntos la distancia y, por tanto, la exigencia.

¿Cómo llegan Real Madrid y el Getafe a la fecha 26 de LaLiga?

La 'Casa Blanca' viene de ganarle 2-1 a Benfica por la Champions League y el Getafe llega de perder 1-0 con Sevilla.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Getafe en vivo en la fecha 26 de LaLiga 2026?



El partido está programado para el lunes 2 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. El recinto tiene una capacidad para 84,000 espectadores.

💪 ¡Preparándonos para recibir al Getafe! pic.twitter.com/gWeqMKx5BL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 28, 2026

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Getafe en vivo por la fecha 26 de LaLiga 2026?

En España , el partido Real Madrid vs Getafe comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs Getafe comienza a las 3:00 p.m. En Perú , el partido Real Madrid vs Getafe comienza a las 9:00 p.m.

¿Qué canales TV transmiten el Real Madrid vs Getafe en vivo?

El partido de Real Madrid ante Getafe será transmitido por ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Real Madrid vs Getafe: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Duarte, Abqar o Boselli, Juan Iglesias; Mario Martín, Milla, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez.