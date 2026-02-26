Vecinos de Máncora bloquearon Panamericana Norte para exigir reconstrucción de vías y obras de prevención tras lluvias

Cientos de pobladores bloquean la principal vía del norte peruano denunciando el abandono de obras viales y la falta de prevención ante los desastres climáticos que afectan el turismo y la economía local.

Entre 500 y 700 ciudadanos de Máncora se unieron este jueves en una masiva manifestación en plena carretera Panamericana Norte para exigir a las autoridades la inmediata reconstrucción de las vías afectadas por las lluvias y el inicio de obras de prevención.

El plantón, reportado de manera directa por RPP Noticias, ha generado una extensa fila de vehículos de carga pesada y autos particulares que se encuentran detenidos a la entrada de esta importante zona turística de la región Piura, debido a la indignación de los residentes por el estado de su infraestructura.



Los manifestantes expresaron su profunda molestia ante lo que consideran un olvido sistemático por parte de sus representantes políticos.

Según los testimonios recogidos en el lugar, la infraestructura vial de Máncora se encuentra deteriorada no solo por los recientes eventos climáticos, sino por proyectos que fueron iniciados y posteriormente abandonados, dejando las calles en condiciones intransitables desde hace varios meses.



"Ahorita estamos denunciando desde que hace 4 meses nos rompieron todas las pistas acá en Máncora y han dejado la la obra completamente abandonada; han venido todos los políticos a tomarse la foto, a enseñarnos papelitos, pero ninguno ha solucionado nada y ni siquiera el alcalde está acá parado con el pueblo luchando por su gente, así que exigimos que vengan acá a arreglar todo", sostuvo el ciudadano Rafael Grisó a través de la señal de RPP Noticias.



Impacto en el turismo y exigencia de prevención



La actual crisis climática ha golpeado severamente la economía de Máncora, una localidad que depende fundamentalmente de la actividad turística. Con hoteles destruidos y restaurantes sin comensales, la ciudadanía advirtió que no se puede esperar a que los daños ocurran para actuar.

La demanda principal hacia el Gobierno Central, regional y local es la ejecución de obras de prevención definitivas que eviten la repetición de estas emergencias cada año.



"Hoy es el principio de un nuevo comienzo para el pueblo mancoreño, que se escuchen nuestras voces. Ya estamos aquí cansados ante la desidia de las autoridades [...] (que) se ocupen (de) hacer prevención, porque si no hacemos prevención volvemos cada año lo mismo", manifestó uno de los organizadores de la marcha.



La movilización ciudadana también puso énfasis en la necesidad de servicios básicos como el agua y la restauración de la transitabilidad por parte de Provías.

Ante la ausencia de las autoridades locales liderando el reclamo, los vecinos aseguraron que mantendrán su postura firme hasta ser escuchados por las instancias nacionales correspondientes.