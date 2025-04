Piura: seis niños, presuntamente intoxicados con alimentos de Wasi Mikuna, reingresan a centro de salud por recaída

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Piura, seis escolares que habían sido dados de alta tras haber sido víctimas de una presunta intoxicación por consumir alimentos del programa Wasi Mikuna retornaron al centro de salud de Pachitea luego de presentar síntomas.

Una madre de familia dijo a RPP que tuvo que llevar nuevamente a su hija, de 13 años, al nosocomio de Pachitea, pues presentaba dolor de barriga y picazón.

"Están que me cobran porque ya no tiene SIS, quiero yo que me apoyen, porque ahorita no hay de dónde. Ahorita, los pasajes me he venido fiando para traer a mi ñaña de emergencia", expresó.

Aseguró que cuando su menor fue dada de alta se le comunicó que "estaba bien" y que le aplique suero. Sin embargo, este viernes amaneció presentando los mencionados síntomas.

Otra madre de familia dijo que su hija también presentaba dolor de estómago e intensa picazón, además de diarrea, y que se encuentra a la espera de recibir el reporte de su estado por parte del personal del centro de salud.

Ante estos casos, indicó que las clases en la institución educativa Elvira Castro de Quirós quedaron suspendidas este viernes; sin embargo, se retomarían el lunes, 7 de abril, con normalidad.

Suspende consumo de alimentos de Wasi Mikuna en 1 200 colegios de Piura

El programa de alimentación estudiantil Wasi Mikuna ha suspendido el consumo de alimentos en 1 200 colegios de la región Piura que recibieron productos del consorcio Amego, los cuales serían responsables de la presunta intoxicación de 85 escolares.

El jefe encargado del programa de alimentación estudiantil en Piura, Yoshio Granda, precisó en RPP que se inmovilizaron productos como arroz y conservas de pescado que consumieron ayer los escolares de la IE Elvira Castro de Quirós.