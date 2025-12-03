Decomisan ranas del Titicaca en Juliaca: especímenes eran ofrecidos como insumos para jugos

Las ranas fueron halladas en el interior de un balde. | Fuente: Serfor

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) decomisó ranas del lago Titicaca que eran comercializadas de forma ilegal en un establecimiento de productos naturistas en la ciudad de Juliaca, en la provincia de San Román, en la región Puno.

En el operativo también participaron efectivos de la comisaría de Juliaca. En total, se decomisaron seis especímenes de ranas que habitan el lago puneño, según informó la institución adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam).

Los ejemplares fueron hallados en el interior de un balde y eran ofrecidos como insumos para la preparación de jugos.

Elmer Ventura Flores, administrador técnico de Serfor, señaló que “es imprescindible proteger a este anfibio porque permite evaluar la salud del lago”. Asimismo, detalló que esta especie se encuentra en “peligro crítico”, según la Lista Nacional de Especies Amenazadas.

“En los últimos meses hemos decomisado partes de animales silvestres que eran ofrecidos al público, exponiendo a estas especies a situaciones de extrema crueldad. Hacemos un llamado a la población a evitar prácticas ilícitas que afectan gravemente a la fauna y a los ecosistemas”, aseveró.

Hallazgo de las ranas. | Fuente: Serfor

Serfor abre investigación

Tras el hallazgo, el Serfor inició un Procedimiento Administrativo Sancionador contra los que resulten responsables por la tenencia y comercialización de fauna silvestre de origen ilegal.

La rana del Titicaca es una especie endémica del lago del mismo nombre y cuenta con protección legal mediante la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.