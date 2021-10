Agricultores de coca continúan bloqueando la carretera Interoceánica | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía Jaime Huanca

Centenares de productores de hoja de coca mantienen bloqueada la carretera Interoceánica en diferentes puntos del valle de San Gabán, provincia de Carabaya (región Puno). Ellos solicitan la paralización de la erradicación de los cultivos ilegales de coca, según informó Jaime Huanca Zamata dirigente de los cocaleros de este distrito.

Según el dirigente, en la zona permanecen vehículos varados que se dirigen a las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco; sin embargo y previa coordinación con los conductores y viajeros, contó que dan tregua en diferentes horarios para que los transportistas reanuden su ruta.

Los bloqueos se realizan en diferentes poblados como Lechemayo, Loromayo, puente Inambari, Challhuamayo, Tantamaco, entre otros lugares de la Interoceánica

“La medida de protesta sigue hasta hoy. Toda la población está bloqueando todo porque no hay respuesta de las autoridades. Se ha bloqueado puntos desde Madre de Dios hasta Tantamaya. Si seguimos o no con la medida dependerá del pueblo y la decisión que tomen. Nosotros no podemos imponernos”, manifestó a RPP Noticias.

Huanca Zamata también dijo que solicitarán la reanudación de la mesa técnica que fue instalada por el gobierno regional en el 2019 cuando Walter Aduviri Calisaya era el gobernador de Puno. Sin embargo, agregó que no se concretó debido a las múltiples protestas y la declaratoria de emergencia por la pandemia.

Además, piden al presidente Pedro Castillo Terrones cumplir el compromiso que tuvo durante la campaña con los cocaleros.

Vehículos continúan varados en diferentes tramos de la carretera Interoceánica que es bloqueada por agricultores de coca. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía Jaime Huanca

Paro cocalero: ¿Por qué se ha llegado a esta situación?



Para el congresista Eduardo Salhuana, de las filas de Alianza Para el Progreso y representante de la región de Madre de Dios, esta situación se debe al crecimiento "desmesurado" de las hectáreas de cultivos de hoja de coca, sobre todo en la parte de la selva alta de la región Puno.

“Los sembríos han crecido de forma desmesurada y lógicamente que el Estado ha realizado actividades de erradicación en algunos momentos. Y ellos (los cocaleros) se han opuesto y quieren que el estado les deje hacer lo que ellos quieren”, puntualizó.

Salhuana también indicó que, si bien hay ciudadanos que siembran coca para fines lícitos, también hay otro grupo que se dedican a otras actividades.

“Si ven que los propios congresistas, el propio ministro, azuzan, instigan o exhortan a la gente para no permitir la erradicación, lógicamente que (los cocaleros) van a ver que es un buen momento políticamente para consolidar la no erradicación o la erradicación mínima de este cultivo”, dijo.

Rutas del narcotráfico



El congresista advirtió que la zona de Madre de Dios en la carretera Interoceánica que lleva a Brasil y Bolivia se ha convertido en una ruta del narcotráfico.

“Durante los operativos que realiza la policía hay varias decenas de ciudadanos peruanos detenidos en el penal Rio Branco, en Brasil, que son encontrados trasladando droga hacia Brasil”, añadió.

Población seguirá con medidas de protesta hasta que el ejecutivo de respuesta a su pedido. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía Jaime Huanca

NUESTROS PODCAST

La preocupación de las comunidades ashaninkas por la designación de Luis Barrenzuela como ministro del Interior es una llamada de atención seria que debe considerar el presidente Pedro Castillo, expresó el almirante en retiro, Jorge Moscoso, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.