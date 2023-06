Actualidad Puno: asesinan a balazos a dos hermanos en cantina en Juliaca

En Puno, dos hermanos identificados como Anderson Chura Machaca, de 29 años, y Janet Chura Machaca, de 37, fueron asesinados a balazos esta noche dentro de una cantina que funciona con fachada de un Snak Restaurant denominado “Zuasss”, según confirmó la Policía nacional.

De acuerdo con la versión policial recogida por RPP Noticias, la mujer murió camino al hospital, mientras que el hombre dejó de existir en forma inmediata dentro del establecimiento.

Hasta el lugar llegaron los policías y serenos con la finalidad de realizar las primeras diligencias. El joven Anderson Chura fue encontrado sin signos vitales tendido en el suelo y en medio de los gritos de desesperación de las personas en el interior del local.

La policía inició con las investigaciones del hecho para dar con los responsables.

Por otro lado, este viernes se cumplió cinco meses desde aquel 9 de enero en el que 19 personas perdieron la vida debido a los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. En ese sentido, algunos familiares de las víctimas asistieron a misas y concurrieron a los cementerios para visitar a sus seres queridos.

Faustina Huanca Calla y Germán Leonardo Ccapa, ambos padres de Elmer Leonardo Huanca, quien falleció a los 17 años justo antes de terminar el colegio, conversaron con RPP y señalaron que este 2023 el menor iba a cursar el quinto grado de secundaria. Su madre afirma que su hijo no participaba de la protesta, solo salió a mirar y le cayó una bala.

"No hay justicia para mi hijo"

En el cementerio 'Miguel Arcángel' de La Capilla, la mujer dijo que Elmer era su último hijo y que incluso le ayudaba a leer, porque sus otros hijos ya son mayores y no viven en la casa. Contó, además, que desde aquel 9 de enero no ha recibido asistencia psicológica y la justicia no resuelve el caso de su hijo.

"Este año tenía que hacer quinto [de secundaria], de promoción y tenía que acabar. Ahora a mi hijo me lo han quitado y, como me lo han matado, me he quedado sola. No hay justicia para mi hijo. ¿Cuándo habrá justicia para mi hijo?", expresó la mujer.