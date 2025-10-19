Puno: detienen a tres hombres al desarticular presunta banda criminal "Los Injertos de Juliaca"

Los tres detenidos cuentan con antecedentes policiales, se informó a RPP desde la región policial.

En la región Puno, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró la desarticulación de una presunta banda criminal denominada 'Los injertos de Juliaca'.

El operativo se realizó en el jirón Aymaraes, con intersección jirón Cordilleras, en la ciudad de Juriaca, provincia de San Román.

Según información proporcionada por la región policial, tres personas fueron detenidas por el presunto delito de robo agravado a domicilio, ya que los agentes estaban realizando un patrullaje motorizado cuando visualizaron a una persona manipulando las puertas de los domicilios.

Al notar la presencia policial, el individuo se dio a la fuga en una moto 'torito', mientras que un vehículo sospechoso, que se encontraba en el lugar, también se dio a la fuga.

La policía, entonces, emprendió una persecución por diferentes lugares de la ciudad empleando señales para que se detuvieran, pero los ocupantes de los vehículos hicieron caso omiso y comenzaron a arrojar objetos en la vía.

Detenidos con antecedentes policiales

Luego de haber avanzado varias cuadras, logrando detener a tres personas quienes fueron identificados como Víctor Gutiérrez, de 32 años de edad, Milton Ccama, 30 años, y Esteban Quispe, de 40 años de edad, quienes fueron trasladados a la comisaría del distrito de San Miguel para las investigaciones del hecho.

Los tres detenidos cuentan con antecedentes policiales, se informó desde la región policial a RPP.