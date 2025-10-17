"Juliaca se hizo respetar, me sentí orgullosa": Yarita Lizeth reacciona tras abucheos a Phillip Butters

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yarita Lizeth se pronunció sobre los abucheos y lanzamiento de objetos que recibió Phillip Butters en Juliaca, la región de Puno. La cantante vernacular, nacida en la mencionada región, defendió a sus paisanos y afirmó estar “orgullosa” de la reacción que tuvieron en contra del precandidato presidencial de Avanza País el último miércoles 8 de octubre.

“Yo vi esos videos y dije: ‘bravo, esa es mi Juliaca’. Me sentí orgullosa porque el señor (Phillip Butters) insultó a Juliaca con unas palabras tan fuertes que no se merecen mis hermanos del sur. Y pues ahí está la respuesta”, comentó la cantante.

En efecto, Phillip Butters fue atacado con huevos, piedras, entre otros objetos, luego de salir de una entrevista en la sede de radio La Decana en Juliaca.

En los exteriores de la radio, estuvieron diversas personas con pancartas recordando las declaraciones que tuvo el conductor de televisión sobre los fallecidos en el sur producto de las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte a fines de 2022.

“Juliaca siempre se ha hecho respetar, se hizo sentir. Somos fuertes, somos rebeldes también. Somos trabajadores (…). Estoy orgullosísima. Me siento bendecida, porque es la tierra de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros. Mi tierra es muy sagrada para mí. Es mi lugar favorito”, señaló Yarita Lizeth en entrevista con La República.

En otro momento, la artista afirmó “sentirse mal” cada vez que alguien “ataca a sus hermanos del sur”. “Yo siempre voy a estar con ellos, siempre van a tener mi cariño porque soy una juliaqueña, una sureña, así que me identifico con mi pueblo. Soy aimara, tanto de papá y mamá”, sostuvo.

Yarita Lizeth Yanarico es conocida en todo el sur del Perú y de países vecinos como Argentina y Bolivia. | Fuente: Instagram (yaritalizeth_oficial)

Manifestantes en Juliaca lanzaron huevos y piedras a Phillip Butters

Un grupo de manifestantes en la ciudad de Juliaca lanzaron huevos, piedras, entre otros objetos, a Phillip Butters, precandidato presidencial del partido Avanza País.

El hecho ocurrió el último miércoles 8 de octubre en los exteriores de la sede de radio La Decana, a donde había llegado el postulante para ofrecer una entrevista.

En los exteriores, se concentraron los manifestantes con pancartas en rechazo a la presencia del también exconductor de televisión.

Fue necesaria la presencia de un contingente policial para resguardar a Phillip Butters a su salida del edificio. Incluso, se le tuvo que colocar un casco, para evitar que alguno de los objetos golpeara su cabeza.

Pese al fuerte resguardo, los efectivos no pudieron contener la agresión al candidato presidencial de Avanza País, a quien también arrojaron líquidos, frutas, entre otros objetos.

Videos muestran cómo Butters tuvo que avanzar trotando rodeado por un grupo de policías con escudos, mientras las personas le arrojaban cosas y gritaban mensajes en su contra.

Bancada de Avanza País respondió tras agresión a Phillip Butters

La bancada parlamentaria del partido Avanza País se pronunció sobre la agresión que sufrió su candidato presidencial, Phillip Butters, de parte de un grupo de manifestantes en la ciudad de Juliaca, Puno.

A través de un comunicado compartido en sus redes, la bancada de Avanza País condenó "toda forma violencia política" y expresó su solidaridad y apoyo a Phillip Butters.

Asimismo, indicó que las discrepancias no justifican la agresión ni amedrentamiento, en referencia a lo vivido por el exconductor de televisión.

"Las propuestas y diferencias a opinión deben tratarse mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto a la ley, no a través de la violencia", señaló el grupo parlamentario.