Christian Cueva se lanza como streamer y afirma: "Se viene el Kick del 10 del pueblo"

Christian Cueva se estrenará en el streaming. El futbolista peruano, quien actualmente juega en el equipo de Emelec de Ecuador, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar su nueva faceta como streamer dentro de la plataforma Kick, una de las más usadas por diversos creadores de contenido en todo el mundo.

Por medio de un live, transmitido el último viernes 31 de octubre, el popular ‘Aladino’, acompañado de su pareja Pamela Franco, dio a conocer su nueva faceta como streamer revelando que tendrá como invitado especial a Cristopher Puente Viena, famoso youtuber peruano conocido como 'CristoRata'.

“Se viene el Kick, se viene el Kick. El invitado especial, CristoRata, inauguración. El Kick del 10 del pueblo”, expresó Cueva emocionando a sus miles de seguidores que expresaron su apoyo y expectativa por ver el tipo de contenido dará a conocer el exseleccionado peruano.

En ese sentido, Pamela Franco también se animó a contar, entre risas, el nuevo proyecto de su pareja Christian Cueva. “A partir del lunes 3 de noviembre, el señor Christian Alberto va a transmitir en vivo todos los días. Habrá sorteos de polos, de todo”, sostuvo la cumbiambera, quien también estará en el programa.