Christian Cueva se lanza como streamer y afirma: "Se viene el Kick del 10 del pueblo"

Christian Cueva anunció su incursión como streamer en la plataforma Kick.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

En un live junto a su pareja Pamela Franco, Christian Cueva anunció su incursión al streaming teniendo como invitado especial a Cristopher Puente, conocido como 'CristoRata'.

Christian Cueva se estrenará en el streaming. El futbolista peruano, quien actualmente juega en el equipo de Emelec de Ecuador, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar su nueva faceta como streamer dentro de la plataforma Kick, una de las más usadas por diversos creadores de contenido en todo el mundo.

Por medio de un live, transmitido el último viernes 31 de octubre, el popular ‘Aladino’, acompañado de su pareja Pamela Franco, dio a conocer su nueva faceta como streamer revelando que tendrá como invitado especial a Cristopher Puente Viena, famoso youtuber peruano conocido como 'CristoRata'.

“Se viene el Kick, se viene el Kick. El invitado especial, CristoRata, inauguración. El Kick del 10 del pueblo”, expresó Cueva emocionando a sus miles de seguidores que expresaron su apoyo y expectativa por ver el tipo de contenido dará a conocer el exseleccionado peruano.

En ese sentido, Pamela Franco también se animó a contar, entre risas, el nuevo proyecto de su pareja Christian Cueva. “A partir del lunes 3 de noviembre, el señor Christian Alberto va a transmitir en vivo todos los días. Habrá sorteos de polos, de todo”, sostuvo la cumbiambera, quien también estará en el programa.

Christian Cueva reveló su incursión al streaming en un live junto a su pareja Pamela Franco.
¿Qué se sabe de la incursión de Christian Cueva al mundo digital?

Christian Cueva siempre mostró su interés por estar en diversas plataformas y contenidos digitales. En abril de este año, el exjugador de Alianza Lima lanzó un programa, compartido en Instagram, donde respondió diversas preguntas de su vida personal, además de hablar de sus goles con la selección peruana.

Ahora, Cueva busca ingresar a Kick, una de las plataformas de streaming con mayor crecimiento que se ha posicionado como una alternativa a Twitch, teniendo políticas más flexibles.

Según explicó el tiktoker José Pastor, el actual volante de Emelec quiere "seguir el camino de Edison Flores y del Kun Agüero, futbolistas que también han incursionado con éxito en el streaming".

"Christian Cueva parece que ya va a salir de vacaciones y quiere sumarse a esa plataforma. Además, está buscando hacer una colaboración con CristoRata, uno de los streamers peruanos más conocidos", comentó Pastor en su TikTok.

Christian Cueva es un futbolista peruano que juega en el equipo de Emelec de Ecuador.
Christian Cueva logra orden judicial que impide a Pamela López referirse a él en público

Días atrás, el Poder Judicial emitió una resolución que prohíbe a Pamela López mencionar públicamente a Christian Cueva. La medida fue adoptada luego de que la defensa del futbolista denunciara un presunto "hostigamiento mediático" por parte de su expareja.

De acuerdo con el documento judicial, la orden busca poner fin a las alusiones constantes que la trujillana habría realizado sobre el jugador a través de redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación.

El estudio Villaverde, encargado de la defensa del deportista, difundió un video en sus redes sociales, replicado también por Cueva, en el que explican las acciones emprendidas.

"Ante el constante hostigamiento que viene sufriendo por parte de la señora Pamela López, quien en todas las plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación ha venido vertiendo comentarios negativos contra nuestro patrocinado, hemos solicitado al juzgado le ordene a la señora López el cese inmediato de todo comentario", indicó Zamir Villaverde, abogado del futbolista.

@smmboostealo Cristian Cueva anuncia su canal de kick #cueva #cristiancueva #pamelafranco #kick #cristorata7 ♬ sonido original - ElMasViralPerú

