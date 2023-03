El COER brindó las informaciones sobre lo que ocurre en Tumbes | Fuente: Andina

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que unas 1 085 viviendas resultaron afectadas y 20 destruidas tras las lluvias que se registraron en la última semana en la región Tumbes.

Las autoridades a esta hora del día continúan con la evaluación de daños generados por las lluvias para adoptar las medidas de apoyo a la comunidad, donde 2 943 personas resultaron afectadas y 65 damnificadas.

El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, exhortó a todas las autoridades locales a continuar con la evaluación de daños, e identificar y confirmar dicha afectación. En el sector Salud se dispuso realizar el control vectorial casa por casa para evitar que la presencia de zancudos o mosquitos generen perjuicios a los pobladores.

El pasado viernes, al menos 10 familias resultaron afectadas tras las lluvias intensas en el sector Los Cardos en el asentamiento humano Ciudadela Noé del centro poblado Andrés Araujo Morán, ciudad de Tumbes.

Ellos tuvieron que evacuar a otros sectores pues de un momento a otro se activaron quebradillas cuyas aguas ingresaron a las viviendas arrastrando con todo a su paso.

Clarita López Sanchez vive en la Mz B Lt 14 de Los Cardos, a escasos metros del colegio Anatolio Polo Grados, quien con ayuda de sus vecinos tuvo que retirar a su menor con discapacidad tras la llegada del agua, minutos antes de que cayeran las paredes de su casa.

"Estaba yo aquí sacando mis cosas, full agua, algunas cosas he perdido porque no logré sacar por motivos del agua que se llenó todo y necesito ayuda para poder vivir con mi hija y espero que me apoyen y me ayuden con lo que he perdido", declaró a RPP Noticias.

Damnificados no habrían recibido ayuda prometida

Un grupo de ciudadanos en Tumbes criticaron que, presuntamente, ni la presidenta ni los altos funcionarios del Ejecutivo se dieron tiempo para recorrer las zonas más afectadas por las inundaciones en el centro poblado Puerto Pizarro.

Asimismo, criticaron que los municipios locales no empadronaran correctamente a los ciudadanos afectados por el desastre ambiental, ya que habrían "anotado" a grupos de personas sin comprobar que verdaderamente fueran damnificados.

“Deberían ir a las casas más afectadas y darles (la ayuda). Yo no estoy de acuerdo con que hayan estado apuntando en la municipalidad y a cualquiera han puesto. No es así, porque mi casa sí está con harta agua, necesito calaminas y nadie me da ayuda. Hay gente que necesita realmente. Ahora que nos dé una mano el Gobierno regional y la municipalidad”, indicó una ciudadana.