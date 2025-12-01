Ucayli: reportan doce fallecidos tras deslizamiento de tierra que hundió dos embarcaciones

La Dirección Regional de Salud de Ucayali informó que hay 12 personas fallecidas tras el hundimiento de dos embarcaciones fluviales, luego de un deslizamiento de tierra en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo en Ucayali.

Según agregaron, entre las víctimas se encuentran niños y adultos, docentes que se dirigían hacia sus escuelas en las embarcaciones.

El COER informó que se han logrado rescatar a 23 personas de las 50 (aproximadamente) que iban en una de las embarcaciones; el reporte oficial agregó que la otra embarcación se encontraba vacía -previamente se había informado de 100 personas en total-.

Asimismo, el centro de salud reportó que otras 20 personas están siendo atendidas por el personal de médico.

Información previa

Como se sabe, la embarcación salió de la ciudad de Pucallpa con dirección a diversas comunidades, cuando una de ellas realizó una parada en Iparía para dejar pasajeros y carga.

Durante ese momento, una gran masa de tierra se desprendió provocando que la embarcación se hunda y generara la preocupación de familiares por sus cercanos desaparecidos.

Hasta el momento, el COER indicó que un equipo de la Marina de Guerra, la Policía Nacional y el personal de salud ya se encuentra en la zona.

En diálogo con RPP, Nancy Delly Ríos informó que su tía, Nancy Barbarán, se encuentra desaparecida junto a sus tres hijos.

"Estamos muy preocupados, no hay ninguna información. Todas las familias estan consternados, las familias están acercándose al distrito para ayudar. En mi familia todos viven en la Comunidad Nativa Caco Macaya, a veces de visita se vienen hasta la ciudad. Ellos son mismos comuneros de la comunidad", declaró a RPP.